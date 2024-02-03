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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نور عيني مات.. محمد ذهب لاصطحاب شقيقه من الامتحان فعاد جثة| صوروفيديو

المجني عليه
المجني عليه

الثانوية العامة.. ما زال الحزن يخيم على أهالي قرية قويسنا البلد في مدينة قويسنا  بمحافظة المنوفية عقب مقت.ل طالب في الصف الثالث الثانوي أثناء ذهابه لاصطحاب شقيقه من الامتحان.

وبعيون تملاها الدموع قال والد محمد هاني، طالب الصف الثالث الثانوي، ان محمد ابنه الأكبر وكان سنده في الحياة، مؤكدا أنه تلقي اتصالا أثناء تواجده في العمل بأن ابنه في مستشفي قويسنا مصاب.

وأضاف أنه فور وصوله المستشفي اكتشف وفاة نجله نتيجة طعنات نافذه في مشاجرة.

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وأشار إلي أن نجله كان الابن الأكبر وكان يحلم أن يدخل كلية الهندسة حيث كان في الثانوية العامة وينتظرون امتحاناته بعد 5 اشهر.

الثانوية العامة

والتقطت والدة المجني عليه أطراف الحديث وتقول، أن نجلها محمد ذهب إلي اصطحاب شقيقه الأصغر اياد في آخر أيام امتحاناته خوفا عليه من إصابته باذي حيث كان آخر أيام الامتحانات وكانوا يتوقعون حدوث مشاجرة أمام المدرسة.

وأضافت أن محمد ذهب ولكنه فوجئ بشابين بموتوسيكل أمام المدرسة وحاولوا التشاجر معه ونشبت بينهم مشادة لفظية ترك علي أثرها محمد المنطقة وذهب مع أصدقاءه.

وأشارت إلي أنه أثناء عودته مع أصدقاءه عاد الشابين بصحبه آخرين وقاموا بالتعدي علي نجلها بكرباج وقام شاب آخر بطعن نجلها بخنجر في قلبه حتي الموت.

الثانوية العامة

وتابعت أن أصدقاءه احضروه الي المنزل ملفوف في ملاية ودمه يسيل منه، موضحة أنها كانت تظن أنه مصاب في بطنه ولكن أحد جيرانهم طبيب أكد وفاته.

وأكدت أن جيرانها قاموا باصطحابه الي المستشفي ظنا أن يكون فاقدا للوعي ويعود الي الحياة مرة أخري.

وطالبت الام بالقصاص من قتلة نجلها، وألا يتم معاملتهم كـ أحداث فهم تربصوا بنجلها واحضروا خنجر وقتلوه.

 

الثانوية العامة الصف الثالث الثانوي حدوث مشاجرة طعنات نافذة مستشفي قويسنا محافظة المنوفية

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