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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يؤكد أهمية الأعمال الثقافية والفنية لمواجهة الموروثات الخاطئة

النائب أحمد البلشي
النائب أحمد البلشي

قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إن وزارة الثقافة، عليها دور كبير في مواجهة الظواهر السلبية المنتشرة، كالعنف ضد المرأة وختان الإناث وزواج القاصرات.

أوضح البلشي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن الوعي والادراك يساهم في الحد من هذه الظواهر السلبية التي تنتشر بسبب العادات والموروثات القديمة.

أشار إلى أنه رغم تغليظ عقوبة ظاهرة الختان وتجريم الزواج المبكر، إلا أنه ذلك لا يعني القضاء عليها نهائيا، مشيرا إلى أهمية الجانب التشريعي، ولكن شريطة أن يكون هناك وعي بخطورة مثل هذه الظواهر على أصحابها وتأثيراتها السلبية على المجتمع.

طالب عضو الشيوخ بضرورة وجود أعمال ثقافية وفنية لمواجهة الموروثات الخاطئة، كالزواج المبكر والختان، والعنف ضد المرأة، ومنع الحصول على الميراث، لأن إيصال الفكرة من هذه الناحية يكون أسرع وأسهل، عن طريق معرفة الأبعاد المختلفة للقضايا المطروحة، والعمل على معالجة تلك القضايا بذكاء وموضوعية لخدمة المجتمع.

أحمد البلشي مجلس الشيوخ وزارة الثقافة ختان الإناث زواج القاصرات

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