بديل أحمد فتوح .. صفقة جديدة مفاجئة في نادي الزمالك

كشف إبراهيم سعيد، نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، عن اللاعب الذي سيكون بديلًا لأحمد فتوح داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد إصابته.

وأعلن إبراهيم سعيد خلال تصريحات تلفزيونية، أن الزمالك قرر تجديد مفاوضاته لضم محمد شكري، ظهير أيسر نادي سيراميكا كليوباترا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأشار سعيد إلى أن مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب أبدى اهتمامًا مستمرًا بضم محمد شكري كبديل لفتوح. ولفت إلى أن هناك عقبة وحيدة أمام انتقال شكري، وهي موافقة أيمن الرمادي المدير الفني لسيراميكا كليوباترا الذي يرغب في الاحتفاظ باللاعب.

تأتي هذه المحاولات لتعزيز صفوف الزمالك في ظل إصابة أحمد فتوح بمزق في العضلة الخلفية، مما يستلزم فترة تأهيل تقدر بشهر إلى شهر ونصف.