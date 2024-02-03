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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفير محمد الشناوي يشارك باحتفالية التوقيع على اتفاقية بين المصرية للاتصالات و4IG المجرية

صدى البلد

صرح السفير محمد الشناوي سفير مصر لدى المجر بأن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد قام بزيارة إلي المجر في الفترة من ٣٠ يناير إلي ٢ فبراير ٢٠٢٤، حيث شارك خلالها، مع وفد من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووفد من شركة المصرية للاتصالات برئاسة المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، في الاحتفالية التي عقدت للتوقيع على الاتفاقية التجارية بين شركة المصرية للاتصالات وشركة 4IG المجرية لإنشاء أول كابل بحرى للاتصالات يربط بين مصر وألبانيا ومنها إلى منطقة البلقان وشرق ووسط أوروبا.


وأضاف السفير الشناوي أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد التقى كذلك خلال الزيارة  مارتون ناجي وزير الاقتصاد الوطني المجري، الذى شارك بدوره كذلك في الاحتفالية بمناسبة توقيع الاتفاقية التجارية، حيث تم التأكيد خلال اللقاء الثنائي الذى جمع بين الوزيرين على ضرورة تكثيف التعاون الثنائي بين مصر والمجر في المجالات المتعددة المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.


وأشار السفير المصري إلى أن زيارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى المجر قد شهدت كذلك مشاركة سيادته في ورشة عمل عقدت في جامعة بودابست للتكنولوجيا والاقتصاد بمشاركة عدد من أبرز الأكاديميين وأساتذة الجامعات المجرية، تناولت فرص التعاون المستقبلية بين مصر والمجر في مجالات التكنولوجيا البازغة. كما شهدت الزيارة مشاركة الوزير في اجتماع ضم كبريات الشركات المجرية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 


وقد شهدت الزيارة أيضاً لقاء الوزير بـ تاماش مينسير سكرتير الدولة بوزارة الخارجية المجرية المعني بالعلاقات الثنائية، والذى أكد علي عمق وقوة العلاقات بين مصر والمجر، وأن العلاقات الثنائية بين البلدين قد ارتقت مؤخراً إلي مستوى الشراكة الاستراتيجية، مشدداً علي حرص المجر علي تطوير علاقاتها مع مصر في كافة المجالات، خاصة مع الدور الجوهري والأساسي الذى تقوم به مصر في منطقة الشرق الأوسط، وبشكل خاص في سبيل تحقيق الاستقرار وكذا التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية.
 

في احتفالية التوقيع علي اتفاقية بين شركة المصرية للاتصالات في مجال الاتصالات وشركة 4IG المجرية
في احتفالية التوقيع علي اتفاقية بين شركة المصرية للاتصالات في مجال الاتصالات وشركة 4IG المجرية
في احتفالية التوقيع علي اتفاقية بين شركة المصرية للاتصالات في مجال الاتصالات وشركة 4IG المجرية
في احتفالية التوقيع علي اتفاقية بين شركة المصرية للاتصالات في مجال الاتصالات وشركة 4IG المجرية
في احتفالية التوقيع علي اتفاقية بين شركة المصرية للاتصالات في مجال الاتصالات وشركة 4IG المجرية
في احتفالية التوقيع علي اتفاقية بين شركة المصرية للاتصالات في مجال الاتصالات وشركة 4IG المجرية

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