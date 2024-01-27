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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

عقد الدورة التدريبية الأولى لمركز القاهرة الدولي مع المنظمة الفرانكفونية

صدى البلد

عقد مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام دورة تدريبية لتعزيز مهارات اللغة الفرنسية لحفظة السلام المصريين وذلك خلال الفترة من ١٤ إلى ٢٥ يناير ٢٠٢٤. 

 تم تنظيم الدورة في إطار تعاون هو الأول من نوعه في هذا المجال مع المنظمة الدولية للفرانكفونية، والتي تتمتع مصر بعضويتها، ومع مدرسة ضباط الدرك الروماني.

حضر حفل الافتتاح السفيرة فـاطـمة الـزھـراء عـتمان، الـممثل الـشخصي لرئـیس الجـمھوریـة فـي المجلس الدائم للفرانكفونية، واللواء علاء قاسم، رئيس جهاز الاتصال بالمنظمات الدولية بوزارة الدفاع، واللواء محمد البابلي، مدیر معھد اللغات للقوات المسلحة، والوزير المفوض د. عبيدة الدندراوي، نائب مساعد وزیر الخارجیة لشئون الأمم المتحدة، بالاضافة إلى السفيرة أولیفیا تودیریان، سفيرة رومانيا لدى مصر. 

شارك في الدورة عدد من الكوادر العسكرية المصرية المقرر نشرها في بعثات أممية في دول إفريقية ناطقة بالفرنسية، حيث هدفت إلى صقل مهارات اللغة الفرنسية لحفظة السلام المصريين وبناء قدراتهم للوصول إلى أعلى درجات الأداء المهني، بما يضمن حـسن التنسـیق مـع مختلف الـجھات الـفاعـلة السـیاسـیة والإنـسانـیة فـي الـمیدان والـتواصـل الـجید مع سلطات الحكومات الـمضیفة والمجتمعات المحلیة.

أكّد السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، مدير مركز القاهرة الدولي، على دور مصر الريادي في مجال عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة من حيث كونها من أكبر الدول المساهمة بقوات، مشيراً إلى أن الفترة الراهنة بما تشهده من تحديات جسام تتطلب مستوى رفيع من التأهيل والتدريب.

 كما أوضح أن هذه الدورة، التي تمثل باكورة أنشطة المركز في عام ٢٠٢٤ والذي يتزامن مع الذكرى الثلاثين لإنشاء المركز عام ١٩٩٤، تعد تجسيداً لتعاونه المثمر والممتد مع وزارة الدفاع المصرية، وتفعيلاً للتعهدات المصرية في مجال التدريب خلال مؤتمر الأمم المتحدة الوزاري لحفظ السلام والذي عقد في أكرا شهر ديسمبر الماضي.

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