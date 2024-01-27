اتفاق مصري رواندي على تنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين

التقت السفيرة نيرمين الظواهري، سفيرة جمهورية مصر العربية برواندا مع جان نجيبيتسينزي وزير التجارة والصناعة الرواندي.

وشهد اللقاء تناول سبل دفع التعاون الاقتصادي بين مصر ورواندا. كما تم الإتفاق على تعزيز آليات التواصُل بين القاهرة وكيجالي لمُتابعة تذليل العقبات أمام تنمية التعاون الاقتصادي بين الجانبين، سعياً نحو تعزيز حجم التجارة البينية، فضلاً عن عرض عدد من المقترحات لتنمية الاستثمارات والتجارة الثُنائية والفرص المتاحة في هذا الاطار.

وأكدت سفيرة مصر على أهمية استثمار خصوصية العلاقات بين القيادة السياسية بالبلدين لدفع آفاق التعاون التجاري، وهو ما أمن عليه الوزير الرواندي، مؤكدا اهتمامه وقيادات وزارته بالنهوض بمستوى العلاقات التجارية بين البلدين.

كما أعرب الوزير الرواندي عن حرص قيادات وزارته على استضافة نظرائهم المصريين للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة على الأرض وبحث سبل الاستفادة من الخبرات المصرية في المجالات التجارية والصناعية.