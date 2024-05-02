التشكيل المتوقع للزمالك أمام البنك الأهلي بالدوري المصري

المباراة المرتقبة التي تجمع الزمالك بالبنك الأهلي في إطار منافسات الجولة العشرين من دوري Nile، متوقع أن يخوض الزمالك المباراة. بالتشكيل التالي:

قائمة الزمالك لمباراة البنك الأهلي

حراسة المرمى:

- محمد عواد

- معاذ علاء الدين

- عبد الرحمن نفاد

خط الدفاع:

- عمر جابر

- حمزة المثلوثي

- حسام عبد المجيد

- مصطفى الزناري

- ياسر حمد

- أحمد فتوح

خط الوسط:

- نبيل عماد دونجا

- محمد شحاتة

- أحمد حمدي

- زياد كمال

- محمد عاطف

- مهاب ياسر

- عبد الله السعيد

- ناصر ماهر

- مصطفى شلبي

- أحمد مصطفى زيزو

خط الهجوم:

- ناصر منسي

- سامسون أكينيولا