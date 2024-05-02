التشكيل المتوقع للزمالك أمام البنك الأهلي بالدوري المصري

المباراة المرتقبة التي تجمع الزمالك بالبنك الأهلي في إطار منافسات الجولة العشرين من دوري Nile، متوقع أن يخوض الزمالك المباراة. بالتشكيل التالي:
قائمة الزمالك لمباراة البنك الأهلي
حراسة المرمى:
- محمد عواد
- معاذ علاء الدين
- عبد الرحمن نفاد
خط الدفاع:
- عمر جابر
- حمزة المثلوثي
- حسام عبد المجيد
- مصطفى الزناري
- ياسر حمد
- أحمد فتوح
خط الوسط:
- نبيل عماد دونجا
- محمد شحاتة
- أحمد حمدي
- زياد كمال
- محمد عاطف
- مهاب ياسر
- عبد الله السعيد
- ناصر ماهر
- مصطفى شلبي
- أحمد مصطفى زيزو
خط الهجوم:
- ناصر منسي
- سامسون أكينيولا