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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التشكيل المتوقع للزمالك أمام البنك الأهلي بالدوري المصري

صدى البلد

المباراة المرتقبة التي تجمع الزمالك بالبنك الأهلي في إطار منافسات الجولة العشرين من دوري Nile، متوقع أن يخوض الزمالك المباراة. بالتشكيل التالي:

قائمة الزمالك لمباراة البنك الأهلي

 حراسة المرمى:
- محمد عواد
- معاذ علاء الدين
- عبد الرحمن نفاد

خط الدفاع:
- عمر جابر
- حمزة المثلوثي
- حسام عبد المجيد
- مصطفى الزناري
- ياسر حمد
- أحمد فتوح

 خط الوسط:
- نبيل عماد دونجا
- محمد شحاتة
- أحمد حمدي
- زياد كمال
- محمد عاطف
- مهاب ياسر
- عبد الله السعيد
- ناصر ماهر
- مصطفى شلبي
- أحمد مصطفى زيزو

 خط الهجوم:
- ناصر منسي
- سامسون أكينيولا

احمد مصطفى زيزو أحمد فتوح التشكيل المتوقع للزمالك أمام البنك الأهلي التشكيل المتوقع للزمالك الأهلى حسام عبد المجيد سامسون أكينيولا عبد الله السعيد

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