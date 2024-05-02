سويسرا تكشف آخر التطورات بشأن المحادثات المقرر عقدها بشأن السلام بين روسيا وأوكرانيا

قالت الحكومة السويسرية، اليوم الخميس، إن روسيا لم تتم دعوتها "في هذه المرحلة" إلى المحادثات التي ستعقد في سويسرا في منتصف يونيو بهدف المساعدة في تحقيق السلام في الصراع بين موسكو وأوكرانيا.

وذكرت الحكومة السويسرية في بيان أن سويسرا مقتنعة بأن روسيا يجب أن تشارك في هذه العملية.

وأكدت أن "عملية السلام بدون روسيا غير ممكنة".

وفي وقت سابق، قالت الحكومة السويسرية إنها ستستضيف مؤتمرا دوليا رفيع المستوى في يونيو المقبل للمساعدة في رسم طريق نحو السلام في أوكرانيا بعد أكثر من عامين من الحرب، معربة عن الأمل في أن تنضم روسيا إلى عملية السلام يوما ما.

وأضافت، في بيان: "تم تحقيق الشروط اللازمة لعقد المؤتمر لإطلاق عملية السلام.. كخطوة أولى، سيكون من الضروري تطوير تفاهم مشترك بين الدول المشاركة في ما يتعلق بسبيل المضي قدمًا نحو سلام شامل وعادل ومستدام في أوكرانيا".

وأعلن وزير الخارجية السويسري إغناسيو كاسيس في مؤتمر صحفي أن روسيا "لن تحضر المؤتمر".

وقال إن موسكو "لم تخطط للحضور"، لكنه أكد أن "عملية السلام لا يمكن أن تتم بدون روسيا، حتى لو لم تكن موجودة خلال اللقاء الأول".