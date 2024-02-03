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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توأم عبقري يحصل على المركز الأول والثالث على مستوي العالم فى مسابقة aiama للحساب الذهني

التوأم أدم ويأمن
التوأم أدم ويأمن

قال رانيا محمد والدة الطفلان آدم ويامن إن أبنائها دائمين الاستجابة إليها منذ صغرهم، فكان لديهما القدرة منذ ان أتما الأربعة سنوات أن يقوما بعملية حسابية كبيرة كالجمع، لذلك قامت بتنمية موهبتهم الذهنية فقامت بالعمل على تنمية الحساب الزهني لديهم فهو هو تدريب المخ على اتمام عمل عملية حسابية كبيرة بطريقة العداد الياباني و يستطيعوا اتمام عملية الجمع عن طريق تحريك العداد.

واضافت والدة التوأم خلال لقائها ببرنامج ٨ الصبح، المذاع على فضائية دي ام سي، تقديم الإعلامية داليا أشرف  انها بدأت تنمية الحساب الذهني لدي ولديها ادم ويأمن منذ أن أتما الأربعة سنوات وقد دخلا مسابقة شارك فيها ٣٢ دولة على مستوى العالم وقد شاركوا في المسابقة في السابعة من عمرهم وهذه المسابقة تابعه للاتحاد الدولى للحساب الزهني وكانت المسابقة في تايوان،  وهذا الاتحاد يسمي " aiama", لافتة الى انها من محافظة المنصورة.


وتابعت: آدم هو الحاصل على المركز الأول واخيه يأمن حاصل على المركز الثالث في مسابقة aiama للحساب الزهني على مستوي العالم.

الحساب الزهني اتمام عمل عملية حسابية كبيرة تايوان آدم يامن

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