التزاما بالتنمية المستدامة.. استمرار برنامج «نتشارك» للمبادرات المجتمعية في مركز شباب سفاجا

واصلت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر فعاليات برنامج "نتشارك" للمبادرات المجتمعية، حيث دشنت اليوم الثاني لورش العمل الأخيرة في مركز شباب سفاجا، وذلك في إطار التزامها بتعزيز المشاركة المجتمعية وتمكين الشباب.

تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة ورش العمل الثمانية التي يشارك فيها ما يصل إلى 200 شاب وشابة، حيث يتلقون تدريبًا مكثفًا لمدة 4 أيام متتالية في كل ورشة.



تهدف الورش إلى تحفيز قدرات الشباب وتمكينهم من توليد وتنفيذ مبادرات مجتمعية، بما يعزز دورهم الفعّال في تحقيق التنمية المستدامة.

يتم إشراف وتوجيه الشباب الطموحين من قبل أعضاء برلمان الطلائع والشباب،مما يمنحهم الفرصة لتطوير مهارات القيادة والعمل الجماعي.

ومن المتوقع أن يتم تكريم المشاركين البارعين في ختام البرنامج، ما يعزز روح التنافس الإيجابي ويحفز على تحقيق نجاحات أكبر في مشاريعهم المستقبلية.

وتعكس هذه المبادرة التزامًا حقيقيًا بتنمية مهارات وقدرات الشباب، وتشير إلى دور فعّال لبرامج البرلمان في تحفيز الابتكار والمشاركة المجتمعية لبناء مستقبل أفضل.