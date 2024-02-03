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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ارتفاع ضحايا حريق مصنع البلاستيك بالدقهلية إلى5 مصابين ومصرع عاملة

ارشيفيه
ارشيفيه

ارتفع عدد المصابين فى  حريق حريق هائل في مصنع بلاستيك للعب الأطفال بقرية سلكا التابعة لمركز المنصورة.في محافظة الدقهلية إلى خمسة من بينهم حالة وفاة لعامله به و تم نقل الجثة للمشرحة والمصابين للمستشفى لتلقى العلاج.


تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد  نشوب حريق داخا  مصنع ألعاب أطفال بلاستيك بقرية سلكا التابعة لمركز المنصورة. 


انتقل ضباط مباحث المركز و الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والاسعاف إلى مكان الحادث حيث تمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده المبانى المجاورة .


وأسفر  الحريق رعن مصرع سيدة تدعى شربات نجاح عبد الفتاح 45 عاما وأصيب كلا من خلود خالد علي البديوي، 18 عاما بحروق من الدرجة الأولى والثانية باليد اليمنى والبطن ، نيرمين السيد السيد عبد الحق، 20 عاما، حروق من الدرجة الأولى والثانية بالوجه واليد وأحمد السيد رمضان، 40 عاما، بجرح باليد اليمنى، وإسراء خالد على 26 عاما باختناق وتن نقل المصابين إلى مستشفى أجا لتلقى العلاج. 
 وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

امن الدقهلية ضباط مباحث المركز شرطة النجدة مديرية أمن الدقهلية مصرع سيدة مصنع بلاستيك نشوب حريق

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