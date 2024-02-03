الدقهلية.. حريق في مصنع بلاستيك وإصابة 3 أشخاص

أصيب ثلاثة اشخاص بإصايات بين حروق واختناق في حريق بأحد مصانع البلاستيك بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بمصنع بلاستيك بجوار مصنع المكرونة بقرية سلكا التابعة لمركز المنصورة.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الحماية المدنية الى مكان الحريق للسيطرة عليه قبل ان يمتد الى الاماكن المجاورة كذلك وصلت ٣ سيارات اسعاف الى مكان الحريق لنقل المصابين الثلاثة الى المستشفى لتلقى العلاج.

وبالفحص والمعاينة تبين ان الحريق نشب بسبب ماس كهربائى وجار تحرير المحضر اللازم لاخطار النيابة العامة.

