خبير: الدولة المصرية حققت إنجازات كبيرة في السياحة عام 2024

قال محمد فاروق الخبير السياحي إن الدولة المصرية حققت إنجازات كبيرة في السياحة هذا العام، حيث أعلنت لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر زيادة 25% في الحجوزات من الأسواق اللاتينية المتحدثة باللغة الإسبانية.

واسترسل محمد فاروق خلال مداخلته الهاتفية على قناة إكسترا نيوز: إسبانيا احتلت العام الماضي المركز الأول كأكثر دول العالم إرسالا للسياح إلى محافظة الأقصر.

وأوضح أن الوفد السياحي المصري الذي شارك في معرض فيتور، الذي أُقيم بالعاصمة الإسبانية مدريد خلال الفترة من 24 إلى 28 يناير الماضي نجح بشكل كبير، خصوصا اللقاءات التي أجراها وكلاء السياحة الإسبان.

وشدد على أن السياحة الثقافية في مصر تقبل عليها الأسواق الإسبانية والفرنسية، بالإضافة إلى أن الأسواق الإنجليزية والألمانية مهتمة بالجزء الترفيهي، ويزورون الشواطئ والأنشطة الترفيهية.

واسترسل: من المتوقع زيادة رحلات الأسواق الصينية منها في الفترة المقبلة.