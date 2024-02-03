ابنة رشوان توفيق تكشف آخر مستجدات قضية شقيقتها

كشفت الإعلامية هبة رشوان، أنه تم رفض استئناف شقيقتها آية، والذي لتي قدمته ضد والدهما الفنان رشوان توفيق في قضية فيلا أكتوبر، لافتة إلى أن المحامي الخاص بهم أبلغها بأن شقيقتها تنوي النقض على الحكم في الأيام المقبلة.

وأوضحت هبة رشوان، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن والدها الفنان رشوان توفيق طالبها أكثر من مرة بأن تعود لأحضانه وتنهي تلك الخلافات، قائلة: "اللي آية بتطلبه ورافعة عليه قضية ده من حقي أنا، وبابا طول الوقت بيقولها حضني مفتوح وارجعي والبيت مفتوح ليكي، لأننا إخوات، ومش هقدر أقول غير إنه شيطان ودخل بينا، وكلنا بنقولها لو رجعتي البيت كلنا هنتعامل زي ما يكون مفيش حاجة حصلت".



وقالت إنه لم تحدث أي مواجهات مع والدهم الفنان رشوان توفيق بعد الحكم الأخير سوى بعض المقابلات للضرورة، معقبة: “يبقى الوضع كما هو عليه، وربنا يهدي الحال، وما بين غمضة عين وانتباهتها تتغير الأحوال لأن الدم مش مياه، و البيت مفتوح ليها في أي وقت”.