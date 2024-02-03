استولى على 30 مليون جنيه.. ضبط مستريح جديد في الغربية

يكثف ضباط المباحث الجنائية بالغربية من جهودهم لضبط وإحضار مستريح جديد نجح في الاستيلاء على 30 مليون جنيه من مواطنين بقرية سنباط التابعة لمركز زفتى ومركز طنطا والعديد من المراكز بدعوى توظيفها ومنح الأهالي وعودا بمنحهم أرباحا كبيرة.

مستريح جديد في الغربية

إلا أنه بعد عدة أشهر لم يف بوعده واختفي وحصل الأهالي بموجب إيصالات أمانة وأوراق رسمية موقعة من المتهم على عدة أحكام بلغت 25 حكما من بينها أحكام نهائية في قضايا وصل مجموع أحكامها الى أكثر من 25 سنة وهي على سبيل المثال القضية رقم 18054 لسنة 2022 جنح مستأنف أول طنطا حصر 839 لسنة 2023 والتهمة نصب وصدر فيها حكم بالحبس سنتين وكفالة 2000 جنيه غيابى والقضية رقم 7785 لسنة 2022 جنح مستأنف أول طنطا كلى مستأنف لسنة 2023 حصر رقم 791 لسنة 2023 والتهمة تبديد والعقوبة حبس سنتين و كفالة 2000 جنيه غيابي القضية رقم 17478 لسنة 2022 جنح أول طنطا حصر 6210 لسنة 2022 إيصال أمانة حبس 3 سنوات حضورى والقضية رقم 25386 لسنة 2022 جنح أول طنطا حصر 6697 لسنة 2022 أول طنطا شيك حبس 3 سنوات غيابى القضية رقم 17477 لسنة 2022 جنح أول طنطا إيصال أمانة والحكم حبس سنتين و غرامة 2000 جنيه حضورى والقضية رقم 2967 لسنة 2022 جنح مركز زفتى إيصال أمانة حبس سنة حضورى القضية رقم 25263 لسنة 2022 جنح أول طنطا إيصال أمانة حبس سنة حضورى.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود العديد من البلاغات من مواطنين لسرعة ضبط واحضار المدعو أيمن الكحلاوى والمعروف محل إقامته الدائم بطنطا (حسب شكاوى المواطنين) وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الاحكام العديدة الصادرة ضده ليتمكن الأهالي من الحصول على أموالهم التي استولى عليها بغير حق كما تم إرسال شكاوى مماثلة لمفتش الداخلية.

وأفاد مصدر أمني بمديرية أمن الغربية أن جهودا مكثفة تبذل لضبط وإحضار المتهم لاتخاذ الإجراءات القضائية لتصبح الأحكام نهائية وواجبة النفاذ.

أضاف المصدر أنه سبق ضبطه وإحضاره وقام بعمل المعارضات في بعض القضايا وأن شكاوى المواطنين بالتواطؤ مع المتهم الهارب لا أساس لها من الصحة.