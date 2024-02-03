عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

استولى على 30 مليون جنيه.. ضبط مستريح جديد في الغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يكثف ضباط المباحث الجنائية بالغربية من جهودهم لضبط وإحضار مستريح جديد نجح في  الاستيلاء على 30 مليون جنيه من مواطنين بقرية سنباط التابعة لمركز زفتى ومركز طنطا والعديد من المراكز بدعوى توظيفها ومنح الأهالي وعودا بمنحهم أرباحا كبيرة.

مستريح جديد في الغربية 

إلا أنه بعد عدة أشهر لم يف بوعده واختفي وحصل الأهالي بموجب إيصالات أمانة وأوراق رسمية موقعة من المتهم على عدة أحكام بلغت 25 حكما من بينها أحكام نهائية في قضايا وصل مجموع أحكامها الى أكثر من 25 سنة وهي على سبيل المثال القضية رقم 18054 لسنة 2022 جنح مستأنف أول طنطا حصر 839 لسنة 2023 والتهمة نصب وصدر فيها حكم بالحبس سنتين وكفالة 2000 جنيه غيابى والقضية رقم 7785 لسنة 2022 جنح مستأنف أول طنطا كلى مستأنف لسنة 2023 حصر رقم 791 لسنة 2023 والتهمة تبديد والعقوبة حبس سنتين و كفالة 2000 جنيه غيابي القضية رقم 17478 لسنة 2022 جنح أول طنطا حصر 6210 لسنة 2022 إيصال أمانة حبس 3 سنوات حضورى والقضية رقم 25386 لسنة 2022 جنح أول طنطا حصر 6697 لسنة 2022 أول طنطا شيك حبس 3 سنوات غيابى القضية رقم 17477 لسنة 2022 جنح أول طنطا إيصال أمانة والحكم حبس سنتين و غرامة 2000 جنيه حضورى والقضية رقم 2967 لسنة 2022 جنح مركز زفتى إيصال أمانة حبس سنة حضورى القضية رقم 25263 لسنة 2022 جنح أول طنطا إيصال أمانة حبس سنة حضورى.

متهم بسرقة 4 ملايين جنيه.. قبول استئناف النيابة على براءة «مستريح الأدوات الصحية»

إحدى ضحايا مستريح الدقهلية: بعت شقتي وأديته 270 ألف جنيه

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود  العديد من البلاغات من مواطنين لسرعة ضبط واحضار المدعو أيمن الكحلاوى والمعروف محل إقامته الدائم بطنطا (حسب شكاوى المواطنين) وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الاحكام العديدة الصادرة ضده ليتمكن الأهالي من الحصول على أموالهم التي استولى عليها بغير حق كما تم إرسال شكاوى مماثلة لمفتش الداخلية.

txt

ليبرمان: على إسرائيل تسليم غزة لمصر وتقسيم الضفة الغربية مع الأردن

وأفاد مصدر أمني بمديرية أمن الغربية أن جهودا مكثفة تبذل لضبط وإحضار المتهم لاتخاذ الإجراءات القضائية لتصبح الأحكام نهائية وواجبة النفاذ.

أضاف المصدر أنه سبق ضبطه وإحضاره وقام بعمل المعارضات في بعض القضايا وأن شكاوى المواطنين بالتواطؤ مع المتهم الهارب لا أساس لها من الصحة.

المباحث الغربية مستريح سنباط زفتى طنطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيهًا دفعة واحدة.. تحرك عاجل لأسعار الدواجن بالأسواق.. تفاصيل

مفاجآة.. شرط مثير من بيرسي تاو للتجديد 3 مواسم مع الأهلي

تنبيه مهم من الأرصاد.. ظاهرة جوية تُهدد سلامة المواطنين بالقاهرة وبعض المحافظات

بتهمة التشهير بشخصيات عامة.. لحظة إيداع مطربة عربية شهيرة في السجن.. فيديو

ننتظر رد هذا اللاعب| الزمالك يتجاهل رمضان صبحي في ملف الصفقات الجديدة

السكر يواصل قفزاته| قرار عاجل من التموين لحل الأزمة عقب رفع الفائدة

مفاجأة .. مرتضى منصور ولمياء في النيابة لهذا السبب | خاص

«أتمنى أكون عريس».. أحمد سعد يرد على أنباء زواجه من فنانة شهيرة

موضوعات متعلقة

إحدى ضحايا مستريح الدقهلية: بعت شقتي وأديته 270 ألف جنيه

أخذ فلوسهم والمباحث ضبطته.. النيابة تستمع لضحايا مستريح السيارات

ترشيحاتنا

منتخب مصر للكرة الطائرة البارالمبية يتوج بكأس إفريقيا ويتأهل بارالمبياد باريس 2024

واقعة نادرة.. العثور على شظايا كويكب سقط على مدينة برلين الألمانية

الحبس 7 سنوات عقوبة غش الأدوية إذا كانت المواد المستخدمة ضارة بالصحة

ميزات في تحديث تليجرام Telegram الجديد.. تعرف عليها

بعد تحديد موعد الحكم.. تسجيل صوتي يكشف مفاجآت في قضية شيرين عبدالوهاب

بدأت بإعدام الكتاكيت.. شعبة الدواجن تعلن مفاجأة صادمة عن الأسعار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط حشد جمهوري.. أحمد العوضي يلتقط الصور مع محبيه بشارع المعز|صور

قصة شعر مختلفة .. رضوى الشربيني تلفت الأنظار بـ لوك جديد

تشبه العروس… ياسمين الخطيب تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

طريقة عمل كيكة الموز المقلوب بمذاق لا يقاوم

فيديو

قفزة كبيرة .. ماذا حدث في أسعار الدواجن ؟

استقبال إشارات أولية .. الفضاء المصرية تتابع تجربة Nexsat-1

خليفة فيتوريا .. هل يتولى كيروش تدريب منتخب مصر؟

استئصال جزء من القولون | سهير جودة تكشف تفاصيل حالتها الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ