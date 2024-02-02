ليبرمان: على إسرائيل تسليم غزة لمصر وتقسيم الضفة الغربية مع الأردن

يعتقد أفيجدور ليبرمان، زعيم حزب يسرائيل بيتنا، أن فكرة حل الدولتين ماتت، وأن الحرب في شمال الآراضي المحتلة مع لبنان لا مفر منها، ويجب استبدال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الآن دون انتخابات.

ويزعم ليبرمان أن في المستقبل، يجب أن تسيطر مصر على غزة، ويجب على الأردن أن يتولى مسؤولية المنطقة (أ) من الضفة الغربية وجزء صغير من المنطقة (ب)، حسبما قال ليبرمان لصحيفة جيروزاليم بوست.

وأضاف ليبرمان: “نحن بحاجة إلى نهج آخر”، موضحًا أنه من غير المنطقي “القيام بنفس الشيء لسنوات عديدة وتوقع نتائج مختلفة”.

وتحدث ليبرمان، الذي ينتمي حزبه إلى المعارضة، في الوقت الذي تتعرض فيه إسرائيل لضغوط دبلوماسية مكثفة لقبول حل الدولتين، بمجرد انتهاء الحرب علي غزة.

كان ليبرمان لديه دائمًا رؤية بديلة عندما يتعلق الأمر بالدولة الفلسطينية. ليبرمان مواطن من مولدوفا، وهاجر إلى إسرائيل عام 1978 ويعيش في مستوطنة نوكديم اليهودية.

بعض أفكار ليبرمان كانت كلاسيكية بالنسبة لسياسي يميني. بدأ حياته السياسية البارزة عام 1993 كمدير عام لحزب الليكود ثم في عام 1996 كمدير عام لمكتب نتنياهو خلال فترة ولايته الأولى. ومن هذا الموقع، كان معارضًا نشطًا لاتفاقيات أوسلو، التي وضعت إسرائيل على الطريق نحو اتفاق الدولتين.

استقال ليبرمان من منصبه في عام 1997، معتقدًا أن نتنياهو قدم الكثير من التنازلات للفلسطينيين، ولم يدخل الكنيست إلا في عام 1999 كرئيس لحزب إسرائيل بيتنا الذي أنشأه.

وعلى الرغم من أن ليبرمان يفتخر بتميزه عن الآخرين، إلا أنه يشير إلى أنه ليس الوحيد الذي غيّر موقفه بشأن الحرب علي غزة، مشيرًا إلى أن ذلك يشمل وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر.

في مقابلة أجريت في ديسمبر 2023 مع موقع بوليتيكو ومقره الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة قبل وفاته، قال كيسنجر إن حل الدولتين لم يعد قابلاً للتطبيق وأنه يجب على الأردن أن يستأنف سيطرته على الضفة الغربية، التي سيطر عليها منذ عام 1948. -1967.