بعد ساعات من تعرض زوجته لوعكة صحية..نقل مسلم للمستشفى

بعد تعرض زوجته لوعكة صحية، بساعات يتعرض مسلم مطرب المهرجانات، أيضا لأزمة نقل على أثرها للمستشفى.

ونشرت يارا تامر صورة لمسلم من المستشفى عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وعلقت قائلة: "لاحول ولا قوة إلا بالله، يعني أنا بليل وهو يتعب الصبح بالشكل ده، لا اعتراض على قضاء الله بس والله احنا تعبنا ادعو لمسلم عشان تعبان أوي، والله قلبي واجعني عليه احنا ملناش غير بعض واحنا الاتنين تعبنا جدا، يقال أن دعاء اربعين شخص غريب لقضاء الحاجة مستجاب، لذا أرجو منكم دعوة بالشفاء وفك الكرب".

وقد أعلن مطرب المهرجات مسلم عن تعرض زوجته لوعكة صحية، وذلك عبر خاصية الاستوري على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الانستجرام.

ونشر مسلم عبر خاصية الاستوري على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الانستجرام: ربنا يشيل عنك ويشفيكي ويبعد عنك عين أي حد وحش مش حابب لينا الخير.

يُذكر أن حفل الزفاف يأتي بعد سلسلة من التأجيلات التي شهدها زواج مسلم ويارا، وبعد فترة من الخلافات والانفصال ثم العودة، مما جعل علاقتهما حديث الجمهور خلال الفترة الماضية.

وقد شهد الحفل حضور عدد من نجوم الفن والإعلام وأصدقاء العروسين، وسط أجواء من الفرح والاحتفال.