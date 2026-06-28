مصطفى بكري للحكومة: لا تراهنوا على صبر الناس.. وأزمة العدادات الكودية تحتاج حلاً عاجلًا|فيديو

شنّ الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري هجومًا حادًا على الحكومة بسبب استمرار أزمة العدادات الكودية، مؤكدًا أن ملايين المواطنين يتحملون أعباءً مالية كبيرة نتيجة سياسات تحتاج إلى مراجعة، مطالبًا بسرعة اتخاذ قرارات تخفف الضغط عن المواطنين، إلى جانب إعادة النظر في أوضاع أساتذة الجامعات.

بكري: اسمعوا صوت الناس

وقال "بكري" عبر برنامج الحكاية إن المواطنين كانوا دائمًا سندًا للدولة في مختلف التحديات، مشددًا على ضرورة أن تستجيب الحكومة لمطالبهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

أزمة العدادات الكودية

وأوضح عضو مجلس النواب أن نحو 6.5 مليون عداد كودي يمثلون ملايين الأسر المصرية، معتبرًا أن استمرار تحميل سكان العقارات المخالفة تكلفة العدادات الكودية بشكل جماعي أمر غير عادل، داعيًا إلى إيجاد حل مؤقت يسمح بتحويل العدادات إلى عادية لحين الانتهاء من إجراءات التصالح.

انتقادات لأوضاع أساتذة الجامعات

كما انتقد بكري الأوضاع المالية التي يعيشها أساتذة الجامعات، مشيرًا إلى ضعف البدلات والمكافآت مقارنة بحجم الدور الذي يقومون به في التعليم والبحث العلمي، مطالبًا الحكومة بسرعة إنهاء هذا الملف.

وأكد بكري أن مجلس النواب سيواصل الضغط من أجل معالجة الملفات التي تمس المواطنين بشكل مباشر، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب تخفيف الاحتقان الاجتماعي والاستماع إلى مطالب الشارع، بما يحقق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر تأثرًا.