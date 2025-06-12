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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالأسماء .. أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بمطروح

خلال اعتماد نتيجة الامتحانات الازهرية
خلال اعتماد نتيجة الامتحانات الازهرية
ايمن محمود

هنأ الشيخ عطية سالم، رئيس منطقة مطروح الأزهرية، ومحمود الحلبي، الوكيل الثقافي للمنطقة، أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2024/2025، متمنيًن لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية القادمة.

معربين عن سعادتهم البالغة بالمستويات المتميزة التي حققها الطلاب، مؤكدًين أن هذا التفوق يعكس مدى الجهد المبذول من الطلاب وأسرهم والمعلمين على حد سواء.

وأشاد الشيخ عطية سالم، رئيس المنطقة بالدور الحيوي الذي تقوم به المعاهد الأزهرية بمطروح في صقل مهارات الطلاب وتنمية قدراتهم العلمية والدينية، مشددًا على أن الأزهر الشريف يولي اهتمامًا خاصًا للنشء، كونه عماد المستقبل وقادة الأمة.

كما وجه الشكر والتقدير لأولياء الأمور على دعمهم المتواصل لأبنائهم، وللمعلمين والإداريين على جهودهم المخلصة في العملية التعليمية، والتي أثمرت عن هذه النتائج المشرفة.

رسالة تحفيزية للطلاب الأوائل

واختتمت التهنئة بتوجيه رسالة تحفيزية للطلاب الأوائل، حثهم فيها على مواصلة الاجتهاد والمثابرة، والسعي نحو تحقيق أهدافهم وطموحاتهم، ليكونوا خير قدوة لزملائهم ومصدر فخر لوطنهم.

إقالة رئيس مركز ومدينة براني

من ناحية اخرى وفى وقت سابق قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، إقالة نائب رئيس مركز ومدينة برانى وعودته لجهة عمله الأصلية ، لعدم القيام بمهامه خلال إجازة رئيس المدينة وتواجده في موقع عمله ، وإحالة مدير إدارة النظافة بالمدينة للتحقيق بديوان عام المحافظة ,،وذلك لسوء حالة النظافة العامة بشوارع المدينة ، خلال الجولة الميدانية المفاجئة للواء مجدى الوصيف السكرتير العام للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين والجاهزية والاستعدادات لجميع القطاعات الخدمية خلال أيام العيد ،حيث تلاحظ تقاعس فى أداء المهام خاصة في قطاع النظافة وسوء الحالة العامة بشوارع المدينة وعدم قيام نائب رئيس المدينة بالمهام الوظيفية المكلف بها خلال إجازة رئيس المدينة،وكذلك مدير إدارة النظافة وتحسين البيئة ، مما انعكس على الشكل السيئ لعدد من الشوارع وتضرر المواطنين من تراكم القمامة و تقصير مسئولى مركز المدينة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة سواء من العمال والمعدات لتلافي تراكم القمامة والحفاظ على البيئة المحيطة والشكل الحضارى للمدينة

كما تفقد السكرتير العام لمحافظة مطروح عدد من مستودعات بيع اسطوانات البوتاجاز بمدينة برانى ، للاطمئنان على توافرها بالكميات الكافية للاستهلاك خلال أيام العيد وعدم رصد أو وجود أى شكاوى خاصة بتوافرها أو بالسعر و الوزن

كما تفقد السكرتير العام سوق برانى الحضارى للخضر والفاكهة بعدد ٨٠ محل و ٤٨ باكيه ،ومتابعة الاستعدادات لتوزيع الباعة الجائلين به بعد العيد وجاهزية الخدمات والمرافق به لاستقبالهم عقب اجازة العيد للقضاء على الأسواق العشوائية والحفاظ على البيئة والمظهر الحضارى بالمدينة

كما نقل السكرتير العام تحياته للمرضى والأطباء والتمريض وجميع العاملين بمستشفى برانى التخصصى خلال تفقده للمستشفى للاطمئنان على الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة والاستعدادات والجاهزية خلال إجازة أيام عيد الأضحى المبارك لاستقبال اى حالات طارئة ،موجها الشكر لجهود جميع الأطباء والتمريض والعاملين خلال إجازة العيد والخدمة الطبية والعلاجية بالمستشفى

كما تفقد السكرتير العام موقف سيارات الأجرة ببرانى للاطمئنان على انتظام سير العمل وتواجد سيارات لنقل المواطنين وانتظام العاملين بالموقف

مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة لتوفير وسائل المواصلات للمواطنين

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