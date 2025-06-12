إعلان أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية بسوهاج للعام الدراسي 2024/2025

أعلنت منطقة سوهاج الأزهرية، بقيادة الدكتور محمد حسني، اليوم الخميس، أسماء الطلاب العشر الأوائل للشهادة الابتدائية للعام الدراسي 2024/2025 م، وذلك بحضور محمد صلاح، رئيس كنترول الشهادة الابتدائية.

وهنأ فضيلة الدكتور محمد حسني، رئيس الإدارة المركزية، الطلاب والطالبات الأوائل مبديًا سعادته بهذا المستوى المشرف لطلاب منطقة سوهاج.

محافظة سوهاج

كما أعرب عن تقديره للجهد المبذول من قِبل أولياء الأمور في رعايتهم ومتابعتهم لأولادهم وحرصهم على تحقيق التفوق، متمنيًا لهم دوام النجاح والتقدم.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الابتدائية هذا العام 14305، بلغ عدد الناجحين 11432 طالبا وطالبة بنسبة 81٪.

أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية بسوهاج

أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية بسوهاج

أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية بسوهاج

أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية بسوهاج