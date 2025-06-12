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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بهاء أبو شقة يكشف مواعيد إجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخ

حوار معتز الخصوصي مع المستشار بهاء أبو شقة ، وكيل أول مجلس الشيوخ
حوار معتز الخصوصي مع المستشار بهاء أبو شقة ، وكيل أول مجلس الشيوخ
معتز الخصوصي   -  
تصوير صلاح مهدي

كشف المستشار بهاء أبو شقة ، وكيل أول مجلس الشيوخ عن مواعيد إجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخ.

وأكد أبو شقة خلال حواره لـ"صدى البلد" إلى أن الدستور أشار إلى نحو واضح ومحدد بشأن مواعيد إجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخ في المادة 106 بالنسبة لعضوية لمجلس النواب 5 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أو اجتماع له ، حيث اجتمع مجلس النواب الحالي يوم 12 يناير عام 2021 ، وبذلك يوم 11 يناير 2026 تنتهي مدته ، ثم نص في الفقرة الثانية على أنه يجري انتخاب المجلس الجديد خلال الـ 60 يوم السابقة على انتهاء مدته ، وبذلك نطرح 60 يوم من 11 يناير عام 2026 ستجري الانتخابات وفقا للدستور خلال هذه المدة ، وبالتالي تجرى انتخابات مجلس النواب خلال شهر نوفمبر القادم.

وأشار وكيل أول مجلس الشيوخ إلى أنه بالنسبة لانتخابات مجلس الشيوخ تنص المادة 250 الفقرة الثانية نفس النص وهي مدة مجلس الشيوخ 5 سنوات تبدأ من تاريخ أو اجتماع له ، حيث انعقد مجلس الشيوخ يوم 18 أكتوبر عام 2021  ، وتنتهي مدته يوم 17 أكتوبر عام 2025 ، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الـ 60 يوم السابقة قبل انتهاء مدته ، وبالتالي في أي فترة بينية خلال الـ 60 يوم تجرى انتخابات مجلس الشيوخ ، وبالتالي تجري انتخابات مجلس الشيوخ خلال شهر أغسطس القادم.

المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ انتخابات مجلسي النواب والشيوخ مواعيد إجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخ عضوية لمجلس النواب

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