تصل لـ 44 درجة مئوية.. كتلة حارة تضرب مصر ودرجات الحرارة قياسية اليوم

في ظل استمرار موجات الحر التي تضرب البلاد خلال شهر يونيو، ومع تأثر مصر بالكتل الهوائية شديدة الحرارة القادمة من شبه الجزيرة العربية، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تقريرها التفصيلي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 12 يونيو 2025، محذرةً من استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على مختلف الأنحاء، مع بعض الظواهر الجوية المؤثرة، خاصة في فترات الصباح الباكر.

توقعت الهيئة أن يسود اليوم طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يكون حارًا على السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر، مما يستدعي أخذ الاحتياطات اللازمة خاصة في فترات الذروة تحت أشعة الشمس المباشرة.

الظواهر الجوية المتوقعة

الشبورة المائية:

حذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية كثيفة أحيانًا خلال الفترة من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، وذلك على مناطق من:

الوجه البحري

السواحل الشمالية

وسط سيناء

مدن القناة

وتؤثر هذه الشبورة على الرؤية الأفقية، لذلك يُنصح قائدو المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة في هذه الفترات.

نشاط الرياح:

من المتوقع نشاط رياح على فترات متقطعة بعد الظهيرة وحتى الليل، وتحديدًا على مناطق من:

السواحل الشمالية الغربية

الوجه البحري

جنوب سيناء

وقد تؤدي هذه الرياح إلى إثارة الرمال والأتربة أحيانًا في بعض المناطق المكشوفة.

حالة البحرين

البحر المتوسط:

الحالة: معتدلة

ارتفاع الموج: من 1.5 إلى 2 متر

اتجاه الرياح: شمالية غربية

البحر الأحمر:

الحالة: معتدلة

ارتفاع الموج: من 1.5 إلى 2 متر

اتجاه الرياح: شمالية غربية

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

المدينة العظمى الصغرى القاهرة 36° 23° العاصمة الإدارية 37° 22° 6 أكتوبر 37° 22° بنها 36° 23° دمنهور 36° 22° وادي النطرون 37° 23° كفر الشيخ 35° 22° المنصورة 36° 22° الزقازيق 37° 23° شبين الكوم 36° 22° طنطا 35° 21° دمياط 31° 22° بورسعيد 30° 23° الإسماعيلية 37° 21° السويس 37° 22° العريش 31° 21° رفح 30° 19° رأس سدر 38° 23° نخل 36° 12° كاترين 31° 11° الطور 35° 24° طابا 35° 23° شرم الشيخ 38° 28° الإسكندرية 28° 20° العلمين 29° 20° مطروح 28° 19° السلوم 32° 19° سيوة 35° 19° رأس غارب 35° 26° الغردقة 35° 28° سفاجا 36° 27° مرسى علم 36° 28° شلاتين 38° 25° حلايب 33° 25° أبورماد 35° 24° رأس حدربة 33° 25° الفيوم 37° 21° بني سويف 38° 22° المنيا 38° 22° أسيوط 39° 23° سوهاج 40° 23° قنا 42° 25° الأقصر 43° 26° أسوان 44° 28° الوادي الجديد 42° 21° أبو سمبل 41° 25°

في ضوء هذه التوقعات، توصي الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع الحرارة الشديدة، خاصة أثناء الظهيرة، مع توخي الحذر خلال القيادة صباحًا بسبب الشبورة، والانتباه لنشاط الرياح على بعض المناطق. كما يُنصح بمتابعة النشرات الجوية اليومية لتجنب أي تأثيرات غير متوقعة.