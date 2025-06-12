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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تصل لـ 44 درجة مئوية.. كتلة حارة تضرب مصر ودرجات الحرارة قياسية اليوم

الطقس اليوم ودرجات الحرارة
الطقس اليوم ودرجات الحرارة
إسراء عبدالمطلب

في ظل استمرار موجات الحر التي تضرب البلاد خلال شهر يونيو، ومع تأثر مصر بالكتل الهوائية شديدة الحرارة القادمة من شبه الجزيرة العربية، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تقريرها التفصيلي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 12 يونيو 2025، محذرةً من استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على مختلف الأنحاء، مع بعض الظواهر الجوية المؤثرة، خاصة في فترات الصباح الباكر.

توقعت الهيئة أن يسود اليوم طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يكون حارًا على السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر، مما يستدعي أخذ الاحتياطات اللازمة خاصة في فترات الذروة تحت أشعة الشمس المباشرة.

تحول مفاجئ وغير متوقع في حالة الطقس.. ماذا يتظر المصريين الساعات المقبلة؟

الظواهر الجوية المتوقعة

الشبورة المائية:
حذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية كثيفة أحيانًا خلال الفترة من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، وذلك على مناطق من:

  • الوجه البحري
  • السواحل الشمالية
  • وسط سيناء
  • مدن القناة

وتؤثر هذه الشبورة على الرؤية الأفقية، لذلك يُنصح قائدو المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة في هذه الفترات.

نشاط الرياح:
من المتوقع نشاط رياح على فترات متقطعة بعد الظهيرة وحتى الليل، وتحديدًا على مناطق من:

  • السواحل الشمالية الغربية
  • الوجه البحري
  • جنوب سيناء

وقد تؤدي هذه الرياح إلى إثارة الرمال والأتربة أحيانًا في بعض المناطق المكشوفة.

حالة البحرين

البحر المتوسط:

الحالة: معتدلة

ارتفاع الموج: من 1.5 إلى 2 متر

اتجاه الرياح: شمالية غربية

البحر الأحمر:

الحالة: معتدلة

ارتفاع الموج: من 1.5 إلى 2 متر

اتجاه الرياح: شمالية غربية

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

المدينةالعظمىالصغرى
القاهرة36°23°
العاصمة الإدارية37°22°
6 أكتوبر37°22°
بنها36°23°
دمنهور36°22°
وادي النطرون37°23°
كفر الشيخ35°22°
المنصورة36°22°
الزقازيق37°23°
شبين الكوم36°22°
طنطا35°21°
دمياط31°22°
بورسعيد30°23°
الإسماعيلية37°21°
السويس37°22°
العريش31°21°
رفح30°19°
رأس سدر38°23°
نخل36°12°
كاترين31°11°
الطور35°24°
طابا35°23°
شرم الشيخ38°28°
الإسكندرية28°20°
العلمين29°20°
مطروح28°19°
السلوم32°19°
سيوة35°19°
رأس غارب35°26°
الغردقة35°28°
سفاجا36°27°
مرسى علم36°28°
شلاتين38°25°
حلايب33°25°
أبورماد35°24°
رأس حدربة33°25°
الفيوم37°21°
بني سويف38°22°
المنيا38°22°
أسيوط39°23°
سوهاج40°23°
قنا42°25°
الأقصر43°26°
أسوان44°28°
الوادي الجديد42°21°
أبو سمبل41°25°

في ضوء هذه التوقعات، توصي الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع الحرارة الشديدة، خاصة أثناء الظهيرة، مع توخي الحذر خلال القيادة صباحًا بسبب الشبورة، والانتباه لنشاط الرياح على بعض المناطق. كما يُنصح بمتابعة النشرات الجوية اليومية لتجنب أي تأثيرات غير متوقعة.

الطقس حالة الطقس الأرصاد الظواهر الجوية درجات الحرارة

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