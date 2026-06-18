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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شردي: مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية تفتح باب التهدئة وتضع لبنان ومضيق هرمز في قلب الاتفاق

مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية
مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية
رحمة سمير

أكد الإعلامي محمد شردي أن توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يمثل خطوة مهمة نحو خفض التوتر في المنطقة، مشيرًا إلى أن الاتفاق لم يقتصر على إنهاء التصعيد بين واشنطن وطهران فقط، بل تضمن بنودًا مباشرة تتعلق بلبنان وأمن الملاحة في مضيق هرمز، بما يعكس اتساع نطاق التفاهمات الإقليمية.

ترامب فاجأ العالم بتوقيع الاتفاق مبكرًا
أوضح شردي، خلال برنامج "الحياة اليوم"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم ينتظر الموعد الذي كان مقررًا لإتمام الاتفاق، بل أعلن توقيع مذكرة التفاهم بشكل مفاجئ عقب اجتماعات مجموعة السبع، معتبرًا أن نشر بنود الاتفاق عبر وسائل الإعلام العالمية دفع الإدارة الأمريكية إلى الإسراع بالإعلان الرسمي.

مصر تواصل دعم الاستقرار الإقليمي
وأشار إلى أن مصر واصلت تحركاتها الدبلوماسية بالتزامن مع توقيع المذكرة، حيث أجرى وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي اتصالات مع الجانب اللبناني للتأكيد على دعم مصر الكامل للبنان، خاصة بعد تأكيد القاهرة في بيانها الرسمي ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي اللبنانية.

لبنان حاضر بقوة في بنود الاتفاق
ولفت شردي إلى أن البند الأول في مذكرة التفاهم نص على الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، مؤكدًا أن الاتفاق تضمن التزامًا بضمان سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وهو ما يعكس الأهمية التي حظي بها الملف اللبناني خلال المفاوضات.

التزام متبادل بعدم استخدام القوة
وأضاف أن المذكرة تضمنت تعهدًا متبادلًا بين الولايات المتحدة وإيران بعدم اللجوء إلى القوة أو التهديد باستخدامها، إلى جانب احترام سيادة كل دولة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر، في خطوة تستهدف بناء الثقة بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

60 يومًا للوصول إلى الاتفاق النهائي
وأوضح شردي أن مذكرة التفاهم حددت مهلة زمنية لا تتجاوز 60 يومًا للتوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين، مع إمكانية تمديد الفترة بموافقة مشتركة، بما يسمح باستكمال المفاوضات حول القضايا العالقة.

رفع الحصار البحري وعودة حركة الملاحة
وأشار إلى أن الولايات المتحدة بدأت بالفعل في تنفيذ بنود تتعلق برفع القيود البحرية المفروضة على إيران، مع التزام بإنهاء الحصار البحري بالكامل خلال 30 يومًا، مؤكدًا أن الاتفاق يتضمن كذلك ترتيبات لضمان أمن الملاحة وحرية مرور السفن في المنطقة.

مضيق هرمز ضمن أولويات المرحلة المقبلة
وأوضح أن إيران ستبدأ حوارًا مع سلطنة عمان بشأن الإدارة المستقبلية والخدمات البحرية في مضيق هرمز، وهو ما اعتبره أحد أبرز الملفات التي تناولتها مذكرة التفاهم لما يمثله المضيق من أهمية استراتيجية لحركة التجارة والطاقة العالمية.

التفاهم الأمريكية الإيرانية لبنان ومضيق هرمز الحياة اليوم التوتر

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