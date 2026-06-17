انفجراف.. مذكرة التفاهم الأمريكية–الإيرانية

مذكرة التفاهم الأمريكية–الإيرانية

14 بندا قد تعيد رسم خريطة المنطقة

1- وقف فوري ودائم للحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان.

2- حظر استخدام القوة أو التهديد بها بين الطرفين.

3- احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

4- اتفاق نهائي خلال 60 يومًا مع إمكانية التمديد.

5- رفع الحصار البحري الأمريكي خلال 30 يومًا.

6- سحب القوات الأمريكية من محيط إيران بعد الاتفاق النهائي.

7- تأمين الملاحة التجارية عبر الخليج ومضيق هرمز.

8- خطة إنعاش اقتصادي لإيران بقيمة 300 مليار دولار.

9- رفع العقوبات الدولية والأمريكية وفق جدول زمني متفق عليه.

10- التزام إيراني بعدم تطوير سلاح نووي.

11- إدارة مخزون اليورانيوم المخصب بإشراف دولي.

12- تجميد التصعيد وعدم فرض عقوبات أو نشر قوات إضافية.

13- السماح بتصدير النفط الإيراني والإفراج عن الأصول المجمدة.

14- آلية رقابة مشتركة واعتماد الاتفاق النهائي بقرار ملزم من الأمم المتحدة.