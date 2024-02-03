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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس حزب التجمع : المؤتمر العام السابع لاتحاد النساء التقدمي انتصار لحقوق المرأة

النائب سيد عبد العال
النائب سيد عبد العال رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ

ترأس النائب سيد عبد العال رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ،الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام السابع لاتحاد النساء التقدمي بحزب التجمع  والذي أعلن عن اكتمال النصاب القانوني لانعقاد المؤتمر بمشاركة 20 محافظة وبنسبة حضور 80 % ، وأكد رئيس التجمع على أهمية انعقاد المؤتمر العام السابع للاتحاد وهو مؤتمر سياسي بامتياز وليس مجرد اجتماع تنظيمي.

وتأتي أهمية انعقاد هذا المؤتمر في ابراز تنظيم مهم للحزب وهو اتحاد النساء، وأعرب عن إيمان الحزب بقدرات المرأة وحقوقها.

ووصف " عبد العال "  المؤتمر المنعقد بأنه مؤتمر نضالي يؤكد على حرص الحزب واستمراره في الانتصار لحقوق المرأة وتحقيقها أكبرقدر من المكاسب على كافة المناحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

كما أكدت الكاتبة الصحفية أمينة النقاش على أن المؤتمر العام السابع لاتحاد النساء التقدمى يعقد ومصر ليست فى أحسن أحوالها، فهنا أزمة اقتصادية طاحنة تكاد تعصف بالأخضر واليابس، وتكبد غالبية المصريين من الجماهير الشعبية وأصحاب الدخول الثابتة من الفئات الاجتماعية الوسطى وحتى فوق المتوسطة، أعباء فوق طاقة الاحتمال، معتبرة أن الحكومة شرعت بشكل متسارع فى تحويل الاقتصاد المصرى الموجه، إلى اقتصاد توجهه آليات السوق، ويعتمد بشكل كبير على أنشطة استهلاكية يقوم بها القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن تلك السياسات أدت لتلك النتيجة من موجات مجنونة من الغلاء غير المسبوق، وسوق منفلت تسيطر عليه شبكات من التجار المحتكرين، أصبح يتحكم ليس فقط فى المجتمع ،بل أيضا فى صانع القرار.

النائب سيد عبد العال رئيس حزب التجمع الجلسة الإفتتاحية حزب التجمع اتحاد النساء التقدمي آليات السوق

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