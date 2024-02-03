عزة مصطفى : اللي مش عارف الفرق بين الاتنين دول ياخد جنب

أكدت الإعلامية عزة مصطفى، أنه يتم الحديث في مصر عن ملف الاقتصاد ومشروع رأس الحكمة الاستثماري.

وقالت عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك حالة غير مفهومة وارتباط وعدم وضوح بشان مشروع راس الحكمة ".

وتابعت عزة مصطفى ::" لا يوجد تصريح رسمي من الحكومة بشأن مشروع رأس الحكمة ".

واكملت عزة مصطفى :"اللي مش عارف يفرق بين البيع والاستثمار لازم يقععد على جنب شويه ".

وفتت عزة مصطفى :" أتمنى أن يتم استكمال مشروع رأس الحكمة على خير"، مضيفة:" حالة الارتباك بسبب أخبار مشروع رأس الحكمة يؤثر على السوق، ولازم حد يفهمنا إيه اللي بيحصل".