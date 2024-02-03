دعماً لمشاركتهم في صنع القرار .. حماة الوطن ينظم الملتقى التنظيمي الشبابي الأول

عقد حزب حماة الوطن الملتقى التنظيمي الشبابي الأول تحت عنوان المشاركة في صنع القرار الحزبي بحضور ممثلين عن شباب محافظات شمال الصعيد "الفيوم وبني سويف والمنيا"، وذلك بمحافظة الفيوم، بشراكة بين أمانتي التنظيم والشباب.

حاضر في اللقاء الدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم حزب حماة الوطن، والأمين العام المساعد، والمهندس كريم إمام، أمين الشباب، ومن نواب الحزب النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب، والنائبة راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، والنائب أشرف أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة غادة البدوي، أمينة المراسم بالحزب، والدكتور عميد محمد عمر، رئيس قطاع شمال الصعيد، والعمدة الحسيني مصطفى أمين أمانة الحزب بمحافظة الفيوم.

وشهد اللقاء عرض فيلم تسجيلي عن دور حزب حماة الوطن في كافة مناحي الحياة السياسية والاجتماعية.

ويعد الملتقى أولى الفاعليات الشبابية للحزب بالمحافظات بعد الاستحقاق الرئاسي.

وناقش الملتقى مهارات التعلم واحتياجات سوق العمل والمبادرات المرتقبة على كافة المناحي والمستويات المختلفة لخدمة الوطن، وكذلك التحديات السياسية والجيوسياسية والاقتصادية والسياسية والثقافية والمرتقب في سوق العمل من وظائف جديدة ظهرت مع التطور التكنولوجي.

ويهدف الملتقى لإعداد جيل واعى مشارك في صنع القرار الحزبي، ولاسيما وأن الحزب يمارس الديمقراطية التشاركية من أجل الوطن والمواطن المصري.

ويعقد الملتقى سلسلة من الدورات تهدف لتخريج نماذج سياسية شابة قادرة على الإدارة ومؤهلة لأي تمكين.

أوصى المشاركون بأهمية العمل المستمر والمستدام والحفاظ على المباديء والأخلاق مع المثابرة من أجل تحقيق الأحلام. مع التأكيد على أهمية الوعي في مواجهة الشائعات.

يذكر أنه شارك في الحضور مع شباب المحافظات عدد من أمناء الحزب بالمركزية ومساعدي أمانة التنظيم.