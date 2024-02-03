خبير مصرفي: نحتاج إلى توافر مصادر دولارية في الاقتصاد

أكد الخبير المصرفي أحمد شوقي، أن صندق النقد الدولي كان متواجدا في مصر من أجل إتمام المراجعات التي يجريها.

وقال أحمد شوقي في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" من أجل تحرير سعر الصرف لا ينبغي أن نسير وفق سياسات العرض والطلب فقط ".

وتابع احمد شوقي:" مازال هناك فجوة بين الواردات والصادرات المصرية ويجب العلم على توفير العملة الأجنبية ".

ولفت أحمد شوقي:" مع الحديث عن مشروع رأس الحكمة الاستثماري أصبح هناك انخفاض في سعر الدولار في السوق الموازي ".

وتابع أحمد شوقي:" نحتاج إلى تواجد مصادر دولارية في الاقتصاد المصري قبل بدء تحريك سعر الصرف ".