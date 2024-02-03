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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي السابق يتهم نتنياهو بـ "التخلي" عن الرهائن

صدى البلد

في تطور ملحوظ، شارك المتحدث السابق باسم الجيش الإسرائيلي آفي بينياهو في مسيرة في تل أبيب، حيث انتقد بشدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وشركائه في الائتلاف لما اعتبره "التخلي والإهمال والغطرسة والبناء" لحماس.

خلال المظاهرة، خص بينياهو على وجه التحديد وزير الأمن العام إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووصفهما بأنهما “راديكاليون يريدون أخذنا نحو الفوضى”.

ودعا بيناياهو، وهو منتقد منذ فترة طويلة لرئيس الوزراء نتنياهو، إلى قبول صفقة "مؤلمة للغاية وصعبة للغاية" مع حماس لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين. وأعرب عن قلقه إزاء نهج الحكومة وحث على اتخاذ إجراء أكثر حسما.

وفيما يتعلق بإمكانية وقف إطلاق النار، وهو مطلب رئيسي من حماس في أي اتفاق لاختطاف الرهائن، رفض بينياهو هذه الفكرة قائلاً: "حماس محاصرة، ولن تذهب إلى أي مكان".

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