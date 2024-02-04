تكنولوجيا وتعليم حلوان تستعد للمشاركة في مسابقة EVER للسيارات الكهربائية

عقد فريق Helwan Tech Racing (HTR) بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان عدة اجتماعات متتالية، للمشاركة في مسابقة EVER وهي مسابقة للسيارات الكهربائية تتم بمنافسة بين الجامعات المصرية وهدفها تأهيل الطلاب للمشاركة بعد ذلك في المنافسات الجامعية العالمية لتصميم وتصنيع السيارات وتم توضيح ما يتم في الأحداث في حالة المشاركة بالتصميم (Concept event) وكذلك في حالة المشاركة بسيارة مصنعة ( Dynamic event) وما يحدث في كل منهما.

يأتي ذلك برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتور إبراهيم لطفى عميد كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان واشراف الدكتور احمد الجيوشي نائب الوزير السابق للتربية والتعليم للتعليم الفني والدكتور ياسر فتوح المدرس بقسم تكنولوجيا السيارات.

ويتميز الفريق بالديناميكية والنشاط حيث قاموا بعمل عدة اجتماعات اون لاين حددوا فيها عدة موضوعات منها الطالب المنظم المؤقت للفريق ، تقسيم الفريق كجروبات مع مراجعة فكرة فورم الاعلان ، وكيفية تجهيز لينك تقديم للمتسابقين الجدد الذين يرغبون فى التقدم الى المسابقه

جدير بالذكر اتفق اعضاء الفريق علي طريقة المناقشه بين الاعضاء بحيث تعتمد علي الاحترام وتقبل الاختلاف في الرأي وكذلك عدم الخروج عن اي اتفاق يتم في الاجتماعات.

وفي نفس السياق تمت المناقشة حول جروب البزنس بلان وجروب السوشيال ميديا و ما هي المهارات المطلوبه لكل عضو يريد ان ينضم لأي جروب منهم.

المهارات التى يجب ان تتوفر للقبول فى جروب البزنس بلان : -

• مهارات تحليلية - لتحليل السوق، المنافسين، نقاط القوة والضعف، الفرص والتهديدات.

• مهارات بحثية - لجمع البيانات والمعلومات اللازمة عن السوق والعملاء.

• مهارات إعداد تقارير - لوضع البيزنس بلان بشكل منظم ومدعوم بالأرقام والحقائق.

• التفكير الاستراتيجي - لوضع الرؤية والرسالة وأهداف طويلة المدى.

• إدارة المشروعات - لإعداد الخطط التنفيذية والجداول الزمنية.

• مهارات اتصالية وتفاوضية - لعرض وشرح البيزنس بلان للمستثمرين بفاعلية.

• مهارات حسابية ومالية - لإعداد التوقعات والميزانيات وخطط الربحية.

• القدرة على حل المشكلات واتخاذ القرارات.

وخلال الاجتماع بالكلية تم عرض مجموعة من الفيديوهات المدعومه عن طريق مسئولي مسابقة إيفر(EVER) الموضحه لـبناء الفريق والأسس التي يجب العمل عليها وكذلك كيفية العمل علي الملفات التي يتم تسليمها خلال مرحلة التصميم مثل ملف تقرير التصميم (Design Report) وخطة العمل (Business Plan) ، و عرض جميع قواعد المسابقه للانظمة الميكانيكيه (Mechanical systems) و الانظمة الكهربائية (Electrical systems) والمناقشه فيها بواسطة الأعضاء من كل جروب سواء جروب الأنظمة الميكانيكية او جروب الأنظمة الكهربائية .

علي صعيد آخر وبحضور الدكتور احمد الجيوشي تم مناقشة قواعد المسابقه لـملف تقرير التصميم (Design Report) موضحاً اهم نقاط بناء التقرير طبقاً لمواصفات وبيانات واضحه وخطة العمل (Business Plan) واضحه للتسويق وتحليل السوق وكذلك شرح ملف Cost موضحين اهدافه و النقاط التي يجب الاهتمام بها مثل الوصول لأقل و افضل سعر لمكونات ذات كفاءة عالية ...إلخ ، وتناقشوا حول النقاط التي سوف تحتاجها كل مجموعة من المجموعات الاخري في الفريق للعمل بالتوازي للتصميم في جميع الانظمة الميكانيكية والكهربائية.