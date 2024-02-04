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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أمجد أبو العلا عضو لجنة تحكيم مسابقة Generation بمهرجان برلين

امجد ابو العلا
امجد ابو العلا

أًعلن عن إنضمام المخرج والمنتج السوداني أمجد أبو العلا  لعضوية لجنة تحكيم مسابقة Generation بـ مهرجان برلين السينمائي الدولي بدورته الـ74، والمقرر لها أن تقام في الفترة من  15 فبراير إلى 25، والتي تضم لجنة تحكيم المهرجان بجانب أبو العلا" كل من المخرج الأمريكي إيرا ساكس والممثلة الألمانية بانافش هورمازدي.

وكان قد كشف الفنان أمجد أبو العلا عن سر حماسة لفيلم وداعا جوليا الذي عرض اليوم في دور العرض المصرية.

وقال: “الفيلم يناقش قضية مهمة وتحمست له حينما عرضه على المخرج محمد كردفاني والحقيقة أنا سعيد بردود الفعل الكبيرة التي حقققها الفيلم في المحافل الدولية، وأيضا اختيار السودان له كمرشح للأوسكار”.

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تواجد أبطال وصناع فيلم “وداعا جوليا”، في السينما من خلال عرض خاص امس  في إحدى دور العرض الشهيرة في الزمالك، بحضور أبطال العمل الذين حرصوا على دعم القضية الفلسطينية.

تدور أحداث فيلم وداعًا جوليا في الخرطوم قبيل انفصال الجنوب، حيث تتسبب منى، المرأة الشمالية التي تعيش مع زوجها أكرم، بمقتل رجل جنوبي، ثم تقوم بتعيين زوجته جوليا التي تبحث عنه كخادمة في منزلها ومساعدتها سعياً للتطهر من الإحساس بالذنب.

وداعا جوليا، هو أول فيلم سوداني يشارك في مهرجان كان السينمائي الدولي حيث نافس في قسم نظرة ما، ونجح في اقتناص إشادات النقاد والجمهور.


ويشارك في بطولة الفيلم والممثل المخضرم نزار جمعة وقير دويني الذي اختارته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سفيرًا للنوايا الحسنة عن منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي، وتصوير بيير دي فيلييه الفائز بجائزة أفضل تصوير سينمائي في جوائز الفيلم الأوروبي عن الفيلم القصير Mthunzi، ومونتاج هبة عثمان الحاصلة على جائزة أفضل مونتاج من جمعية الفيلم المصري عن فيلم خارج الخدمة.

السينمائي الدولي المخرج الامريكى المخرج محمد كردفانى أمجد أبو العلا دور العرض المصرية

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