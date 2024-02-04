أعلن الإعلامي مهيب عبد الهادي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن رحيل باتشيكو عن بيراميدز.

وكتب مهيب عبد الهادي: رحيل باتشيكو عن بيراميدز.

وفجر الإعلامي أحمد عبد الباسط، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن اقتراب علي ماهر نجم الأهلي السابق ومدرب المصري البورسعيدي الحالي، من تدريب نادي بيراميدز.

وكتب عبد الباسط عبر حسابه على فيسبوك: "إدارة بيراميدز تخطط لتعيين علي ماهر مديرا فنيا للفريق دون الدخول في صدام مع كامل أبو علي رئيس النادي المصري".

ويحتل بيراميدز المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، جمعهم من الفوز في 5 مباريات وتعادل في مباراتين وتعرض للهزيمة في مباراة واحدة.