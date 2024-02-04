باحث: المؤشرات الحالية بقطاع غزة تتجه نحو الهدنة الإنسانية ووقف لإطلاق النار

أكد محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري، للفكر والدراسات الإستراتيجية، أن اسرائيل في الفترة الأخيرة، عملت على التقليل من الاقتحامات البرية في قطاع غزة، ولكن هناك استمرار للقصف من الطيران الحربي الإٍسرائيلي والزوارق البحرية.

وقال محد فوزي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “8 الصبح”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن حجم الضغوط الدولية على إسرائيل كانت كبيرة، خاصة بعد تنديد العالم بالجرائم التي ارتكبتها في قطاع غزة، بعد إدانة محكمة العدل الدولية لتلك الجرائم.

مبادرات مصرية قطرية

وتابع الباحث بالمركز المصري، للفكر والدراسات الإستراتيجية، أن المؤشرات الحالية، قد تصل لهدنة إنسانية في قطاع غزة، وسيكون هناك لوقف إطلاق النار، خاصة بعد مبادرات مصرية قطرية.