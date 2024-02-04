ضباط إسرائيليون كبار يطالبون بوقف حملة التشويه ضد "الأونروا".. وجيش الاحتلال يرد

قالت وسائل الإعلام العبرية، صباح اليوم الأحد، إن كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي، وجهوا رسالة إلى رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي، يوصون فيها بالتوقف عن حملة تشويه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الوقت الحالي.

ووفقا لوسائل الإعلام فقد كتب كبار ضباط جيش الدفاع الإسرائيلي في الرسالة أنه يجب على إسرائيل التوقف عن إدراج إدارة اللاجئين في القائمة السوداء في الوقت الحالي، لأن البديل الذي لا توجد فيه منظمة لرعاية اللاجئين الفلسطينيين هو الأسوأ.

وقال إنهم كتبوا رأيهم بعد أن شاهدوا في الأخبار الأخيرة مرارا وتكرارا كيف يدين العالم الوكالة الأممية لمشاركتها المزعومة في هجوم 7 أكتوبر، وفي الوقت نفسه تشير الرسالة المقدمة إلى أن التسريبات ضد الوكالة لم تأت من إسرائيل.

وفي الرسالة، كتب اثنان من كبار الضباط بحسب الإعلام العبري: " نوصي بعدم تعميق تشويه "الأونروا" قبل المناقشة المتوقعة في الكونجرس وحتى المناقشة المخصصة لوضع السياسة بشأن هذه القضية من قبل المستوى السياسي الأسبوع المقبل".

وأضافوا: أي أننا إذا شوهنا "الأونروا" بدون بديل في قطاع غزة فإن النتيجة ستكون أسوأ".

وتنص الرسالة أيضا على أن هذه الحملة هي بمثابة "كرة ثلج" فالحملة الدولية ضد الوكالة لم تعد تعتمد على إسرائيل وليس هناك ما يمكن القيام به حيال ذلك.

وأضافوا أن سياسة جيش الاحتلال في هذا الشأن لم تتحدد بعد، والآن، على المستوى السياسي أن يقرر ما إذا كان ينوي إنهاء عمل الوكالة بعد 75 عاما من نشاطها.

من جانبه رد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي على الرسالة: رئيس الأركان لم يطلب كتابة رسالة تدعو إلى عدم تشويه الوكالة هذه الوثيقة تقدم توصية واحدة من خيارات مختلفة بالنسبة للوكالة".

وأضاف: هذه وكالة إشكالية كما يتضح من النتائج التي كشف عنها الجيش الإسرائيلي خلال الحرب، وهذه ليست المرة الأولى، إن صياغة السياسة وتنوع الآراء حول هذا الموضوع سيتم من خلال الحوار بين المستويين العسكري والسياسي".