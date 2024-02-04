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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

عربية النواب: الوضع في غزة كارثي بعد تدمير 45% من المباني

النائب أحمد فؤاد
النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب

وصفت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب الوضع الحالى فى قطاع غزة الفلسطينى بالكارثة بعد أن قدر البنك الدولي أن قرابة 45% من المباني السكنية في قطاع غزة دمرت بشكل كامل أي أن قرابة مليون شخص فقدوا منازلهم كليا في القطاع ، مطالبة من المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته سرعة التحرك للوقف الفورى للاعتداءات الدموية والمجازر البشرية التى تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى الأعزل.

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم : للأسف الشديد فإن جيش الاحتلال الاسرائيلى قام بتدمير 34 ألف منزل بشكل كامل، جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر، من بين 55 ألفا، بنسبة تدمير تصل لنحو 60% تقريبا مشيراً إلى أن قوات الاحتلال تعمدت في حربها غير المسبوقة على قطاع غزة القيام بتدمير ممنهج طال كافة مناحي الحياة من أحياء ومربعات سكنية، ومدارس، ومستشفيات، وبنوك، وأسواق، ومخابز وغيرها، حيث سوت أحياءً كاملة في أنحاء متفرقة في قطاع غزة بالأرض بتفجيرات متعمدة وليس فقط بالقصف الجوي وصور الأقمار الصناعية بالمناطق التي تعرضت لدمار كلي أو شبه كلي في بيت حانون، والشجاعية، وغيرها كشفت عن الأوضاع الكارثية.

وطالب النائب أحمد فؤاد أباظة من العالم كله وبجميع دوله ومنظماته وفى مقدمتها منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الكبرى وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية الإسراع فى تنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإنهاء معاناة الأشقاء الفلسطينيين والتى تتمثل فى الوقف الفورى للاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضي الفلسطينية.

وأكد أن العالم كله أصبح على وعى وإدراك كاملين باهمية الدور التاريخى والمحورى لمصر تجاه القضية الفلسطينية وأن مصر كانت ولاتزال وستظل المدافع الأول عن القضية الفلسطينية ولن يهدأ لها بال حتى يتحقق حلم الفلسطينيين فى اقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

المباني السكنية قطاع غزة المجتمع الدولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطينى الأعزل

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