نتنياهو جلب الدمار لنا.. ضجة بإسرائيل بعد هجوم بن جفير على بايدن

أثارت تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن جفير، لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، والتي هاجم خلالها الرئيس الأمريكي جو بايدن وشرح تفاصيل خطته للاستيطان في غزة غداة الحرب، ضجة كبيرة داخل إسرائيل وردود فعل غاضبة.

وقال زعيم المعارضة يائير لابيد: "المقابلة التي أجراها بن جفير مع صحيفة "وول ستريت جورنال" هي ضرر مباشر لمكانة إسرائيل الدولية، وضرر مباشر للمجهود الحربي، وضرر لأمن إسرائيل، وفوق كل شيء تثبت أنه لا يفهم شيئا في السياسة الخارجية".

وأضاف: "أود أن أدعو رئيس الوزراء إلى كبح جماحه، لكن بنيامين نتنياهو ليس لديه سيطرة على المتطرفين في حكومته".

ضرر هائل لإسرائيل

من جانبه، قال الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس: "من المسموح أن تكون هناك خلافات، حتى مع أكبر وأهم حليف لنا، ولكن يجب أن تتم في المنتديات ذات الصلة وليس من خلال تصريحات غير مسؤولة في وسائل الإعلام، والتي تضر بالعلاقات الاستراتيجية لدولة إسرائيل في هذا الوقت".

وأضاف: "على رئيس الوزراء أن يستدعي الوزير بن جفير الذي بدلاً من التعامل مع قضايا الأمن الداخلي - يسبب ضررا هائلا لعلاقات إسرائيل الخارجية".

من جانبه، قال عضو الكنيست ناؤور شيري: "الضرر الهائل الذي سببه بن جفير لأمننا الداخلي ليس كافيا، والآن يتسبب بضرر سياسي دولي لإسرائيل".

وانضمت عضو الكنيست ميراف ميخائيلي أيضا إلى الانتقادات وقالت: "ما فعله نتنياهو ضد أوباما وضد بايدن تحت ستار القيادة، يتصرف بن جفير تحت ستار الطفل الشقي، وفي كلتا الحالتين، هذا جزء آخر من الدمار الذي جلبه نتنياهو ويجلبه إلى إسرائيل منذ أن حرض هو وبن جفير ضد رابين وحتى اليوم، وهما يحرضان ضد بايدن".

الانتخابات الآن

عضو الكنيست جلعاد كاريب، قال: "إيتمار بن جفير يضر بأمن إسرائيل ويعرض للخطر قدرتنا على التعامل مع المحور الإيراني الذي يحاول تدميرنا. رجل خطير ولا حدود له".

عضو الكنيست السابق يائير جولان : "نتنياهو خطير على أمن البلاد. يسمح لوزير كبير، ممثل الفاشيين في حكومته، بإهانة رئيس الولايات المتحدة، حليفنا الاستراتيجي الذي يقدم دعما أمنيا أساسيا لإسرائيل. تذكير آخر بأننا بحاجة للذهاب إلى الانتخابات الآن".

تصريحات بن جفير

وأعاد وزير الأمن القومي الصهيوني دعواته لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم بحجة أن هذا الأفضل لهم.

وقال الوزير الصهيوني إيتمار بن جفير لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية إنه يجب تشجيع سكان غزة على الهجرة الطوعية ومنحهم حوافز مالية للقيام بذلك.

وأضاف بن جفير: “بدلا أن يقدم الرئيس الأمريكي جو بايدن الدعم الكامل لنا، فإنه يقدم المساعدات الإنسانية والوقود لغزة وذلك يذهب إلى حماس”.

وتابع بن جفير: "لو كان ترامب هو الرئيس الحالي للولايات المتحدة لكان السلوك الأمريكي مختلفا تماما".