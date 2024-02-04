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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيفية تنسيق إطلالاتك الجينز في السهرات والمناسبات

صدى البلد

الجينز من الأقمشة التي ترجع إلي خمسينات القرن الماضي وكان الجينز أول الأقمشة التي لا تنتهي موضتها أبدا بعالم الموضة والأزياء.

ولذلك أصبحت السترات الجينز باختلاف أنواعها من أساسيات عالم الموضة والأزياء  بكل المواسم والفصول كما يمكن ارتدائها بكل المناسبات.

ويعد الجينز من أنواع الأقمشة الجدابة التي لها القدرة علي التغير سواء من خلال التصميمات أو الألوان.

 ويحتل الجينز  مركز الصدارة وكان أحد أبرز صيحات الموضة، من البناطيل إلى التنانير والفساتين والجاكيتات وغيرها.

مميزات الجينز 

يمكن تكيف الملابس الجينز بجميع المواسم وهي الخاصية الاهم التي جعلت الجينز يتصدر عالم الموضة ونقدم اليوم طرق تنسيق الجينز واعتماده في اطلالاتك المختلفة بالعديد من المناسبات فلا تخجلي ابدا من ارتدائك الجينز في أي السهرات أو المناسبات الخاصة.

 

طرق تنسيق الجينز بالسهرات

 

الجينز الفضفاض 

يمكنك تنسيق البنطلون الفضفاض أو التنورة الجينز علي توب لامع  وتنسقيه مع صندل بكعب عالي مزين بالفصوص اللامعة.

جينز فضفاض مع توب لامع

الجينز المرصع بالفصوص والتطريزات 

تعد الجواكت  اللامعة من رمز الموضة الجريئة التي يمكن اعتمادها بالمناسبات المختلفة فعليكي أن  تختاري هذا التصميم لسهراتك  وتنسقيها مع توب بلوت فاتح  بتصميم جريء ولافت مع إظهار جزء من خصرك . وأكملي إطلالتك ببعض الإكسسوارات الجريئة واللافتة .

الجينز للسهرات

الجينز  مع الدانتيل

كل ماعليكي أن تضعي قطعة من قماش الدانتيل الغني علي البنطلون أو الجاكت باختلاف نوع القطعة التي تريدين ارتدائها بسهرتك الخاصة فتنسيق الدانتيل مع الجينز من مناسبة للسهرات والحفلات كما يمكن ارتداء توب دانتيل كامل مزين بالريش مع الاكسسوارات الذهبية اللامعة لتضفي مزيدا من الاشراق 

جينز مع توب دانتيل للسهرات

 

الموضة والأزياء عالم الموضة الدانتيل الجينز الجينز للسهرات تنسيق الجينز بالسهرات

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