موعد مباراة الريال وأتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة

في ديربي مدريد المثير، يلتقي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم على ملعب "سانتياجو برنابيو" في إطار الجولة 23 من الدوري الإسباني. المباراة تنطلق الساعة 10:00 مساءً، وتُنقل عبر قناة beIN Sports HD 1.

ريال مدريد يسعى لتحقيق الفوز وزيادة رصيده البالغ 57 نقطة، بينما يحتل أتلتيكو المركز الثالث برصيد 47 نقطة، وهما يتنافسان على المركز الأول.

المباراة الليلة هي الرابعة بين الفريقين هذا الموسم، حيث يتفوق أتلتيكو بفوزين، أحدهما في الدوري والآخر في كأس ملك إسبانيا. التاريخ يظهر تفوق ريال مدريد في المواجهات السابقة بتحقيق 115 فوزًا مقابل 57 فوزًا لأتلتيكو مدريد.