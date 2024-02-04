مكايدة أم احتياج.. سر مزاحمة الأهلي لـ الزمالك على صفقة مصطفى أشرف

شهدت الساعات الماضية جدلا واسعا، بسبب الناشئ المصري مصطفي أشرف المحترف بصفوف نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، حيث يتحفظ البعض علي مستوي اللاعب بينما يتنافس القطبين الأهلي والزمالك علي ضم اللاعب.

وأعلن الزمالك اليوم، إنسحابه من ضم اللاعب، حسب أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم الزمالك، الذي أعلن رفض الزمالك التعاقد مع اللاعب الناشئ مصطفى أشرف لاعب مونشنجلادباخ الألماني.

وكتب أحمد سالم عبر حسابه على فيسبوك:"الزمالك يصرف النظر عن التعاقد مع اللاعب الناشئ مصطفى أشرف بسبب المزايدات التي لا تتفق مع سياسة التعاقدات الجديدة ".

إحتياج فني أم مكايدة في الزمالك

وكان الزمالك أول من بدأ التفاوض مع اللاعب خلال الإنتقالات الشتوية حتي تدخل الأهلي علي خط المفاوضات وهو ما قابله حالة استهجان من جمهور الزمالك عبر مواقع التواصل الإجتماعي، الذين يرون تحرك مسئولي الأهلي ماهو إلا مكايدة في القلعة البيضاء ونكاية في الفارس الأبيض أسوة بما تم في صفقة مروان عطية حسبما يري جمهور الزمالك.

وأشارت تقارير صحفية، إلي أن النادي الأهلي أرسل خطابًا رسميًا إلى نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني للتفاوض بشأن ضم مصطفى أشرف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

كان الأهلي قد جمد المفاوضات سابقًا بسبب طلب النادي الألماني مبلغ 500 ألف دولار للتخلي عن اللاعب.

المقابل المالي يعتبر العائق الرئيسي لإتمام الصفقة، ويُقال إن الأهلي ينوي تقديم عرض مادي يبلغ 150 ألف دولار، مع بعض البنود التحفيزية.

ويري بعض من جمهور الأهلي أن التعاقد مع اللاعب خطوة إيجابية في ظل سعي المالي اليو ديانج للإحتراف ولكن البعض الآخر يري أن ضم اللاعب ليس له جدوي فنية ولن يشارك في ظل تألق إمام عاشور ومروان عطية.

صفقات الزمالك

وتعاقد الزمالك مع مجموعة صفقات كبيرة بلغت 10 لاعبين أشهرها عبدالله السعيد.

ووقع عبد الله السعيد على عقود الانتقال للقلعة البيضاء في جلسة جمعته بمجلس إدارة نادي الزمالك، بعد إنهاءالمفاوضات مع بيراميدز على كل تفاصيل الصفقة.