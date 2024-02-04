عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مكايدة أم احتياج.. سر مزاحمة الأهلي لـ الزمالك على صفقة مصطفى أشرف

مصطفي أشرف
مصطفي أشرف

شهدت الساعات الماضية جدلا واسعا، بسبب الناشئ المصري مصطفي أشرف المحترف  بصفوف نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، حيث يتحفظ البعض علي مستوي اللاعب بينما يتنافس القطبين الأهلي والزمالك علي ضم اللاعب.

وأعلن الزمالك اليوم، إنسحابه من ضم اللاعب، حسب أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم الزمالك، الذي أعلن رفض الزمالك التعاقد مع اللاعب الناشئ مصطفى أشرف لاعب مونشنجلادباخ الألماني.
وكتب أحمد سالم عبر حسابه على فيسبوك:"الزمالك يصرف النظر عن التعاقد مع اللاعب الناشئ مصطفى أشرف بسبب المزايدات التي لا تتفق مع سياسة التعاقدات الجديدة ". 

إحتياج فني أم مكايدة في الزمالك

وكان الزمالك أول من بدأ التفاوض مع اللاعب خلال الإنتقالات الشتوية حتي تدخل الأهلي علي خط المفاوضات وهو ما قابله حالة استهجان من جمهور الزمالك عبر مواقع التواصل الإجتماعي، الذين يرون تحرك مسئولي الأهلي ماهو إلا مكايدة في القلعة البيضاء ونكاية في الفارس الأبيض أسوة بما تم في صفقة مروان عطية حسبما يري جمهور الزمالك.

 

وأشارت تقارير صحفية، إلي أن النادي الأهلي أرسل خطابًا رسميًا إلى نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني للتفاوض بشأن ضم مصطفى أشرف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

 كان الأهلي قد جمد المفاوضات سابقًا بسبب طلب النادي الألماني مبلغ 500 ألف دولار للتخلي عن اللاعب.

 المقابل المالي يعتبر العائق الرئيسي لإتمام الصفقة، ويُقال إن الأهلي ينوي تقديم عرض مادي يبلغ 150 ألف دولار، مع بعض البنود التحفيزية.

ويري بعض من جمهور الأهلي أن التعاقد مع اللاعب خطوة إيجابية في ظل سعي المالي اليو ديانج للإحتراف ولكن البعض الآخر يري أن ضم اللاعب ليس له جدوي فنية ولن يشارك في ظل تألق إمام عاشور ومروان عطية.

صفقات الزمالك

وتعاقد الزمالك مع مجموعة صفقات كبيرة  بلغت 10 لاعبين أشهرها عبدالله السعيد.

ووقع عبد الله السعيد على عقود الانتقال للقلعة البيضاء في جلسة جمعته بمجلس إدارة نادي الزمالك، بعد إنهاءالمفاوضات مع بيراميدز على كل تفاصيل الصفقة.

الانتقالات الشتوية الحالية الانتقالات الشتوية الأهلي والزمالك الزمالك اليوم التعاقدات الجديدة أحمد سالم القلعة البيضاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 جنيهات| الدولار يهبط بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره رسميًا الآن

هبوط مرتقب.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب.. ورقم صادم لعيار 21 الآن  

أسعار الذهب تواصل الانخفاض.. ورقم غير متوقع لعيار 21 الآن

بعد الاعتداء على الحكم محمد عادل في مباراة كوت ديفوار ومالي.. ماذا سيفعل الكاف؟

إعلامي: جوزيه جوميز مدرب الزمالك الجديد ينفجر غضبا لهذا السبب

البنوك ترفع الفائدة على الشهادات وحسابات التوفير اليوم

انهيار أسعار الذهب وعيار 21 يتراجع 500 جنيه|ماذا حدث بعد قرار المركزي؟

ترشيحاتنا

عدت الـ 1000 جنيه| اتحاد أمهات مصر: أسعار الكتب الخارجية مبالغ فيها

مفاجأة سارة لجمهور الأهلي بشأن محمد الشناوي.. تفاصيل

الأطباء تدق ناقوس الخطر.. إعداد مقترحات بشأن قانون المسئولية الطبية وإرسالها للحكومة

مرتديًا الزي العسكري.. زيلينسكي يزور الجبهة في زابوريجيا

رسميا.. الزمالك يكشف أسباب الانسحاب من صفقة مصطفى أشرف وعلاقة الأهلي بالأمر

تحد من قدرات الحوثيين.. سوناك يعلق على الضربات الأمريكية البريطانية باليمن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 47.. 10 صور أثارت الجدل لـ زينة

خلي بالك.. سبب غير متوقع لزيادة انتشار الفيروسات

البنوك تراجع أسعار الفائدة.. وهذه أعلى 3 شهادات

رانيا يوسف تقدم دور راقصة في مسلسل جريمة منتصف الليل

فيديو

بعد الوردة والمصحف.. حقيقة زواج حورية فرغلي ونزار الفارس

لهدف غريب.. محاولة سطو مسلح على محل ذهب بتركيا |شاهد

مقطع فيديو لأردني قطع 3000 كيلو متر لأداء العمرة.. لن تتوقع كيف

طبيب تجميل ريهام سعيد: عليها فلوس.. والأخيرة ترد: أنت مش إنسان| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ