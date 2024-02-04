نرفض المزايدات.. الزمالك يكشف سياسات مجلس الإدارة في ملف التعاقدات

كشف أحمد سالم المتحدث باسم نادي الزمالك سياسات مجلس إدارة النادي في ملف التعاقدات لتدعيم فريق كرة القدم.



وقال سالم في تصريحات لبرنامج طويلة وعالية الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر إذاعة الشباب والرياضة"منذ اليوم الأول لمجلس الإدارة في ملف التعاقدات تم وضع سياسات للتعامل في هذا الملف".



وتابع "كانت أول النقاط في هذه السياسة هو عدم دفع ملايين من الأموال في صفقة لاعب قد يثبت كفاءة أو لا".



وأضاف "دفع مبالغ كبرى في مثل هذه النوعية يضع اللاعب تحت ضغط لأنه يجب أن يتألق نظير القيمة المالية، هناك الكثير من اللاعبين انضموا لأندية بمقابل مادي كبير ولم يتألقوا، بجانب أنه ستكون هناك ضغوطات على خزينة النادي".



وواصل سالم تصريحاته "المجلس يسير بأسلوب متوازن وهو التعاقد مع لاعب حر أو عن طريق المبادلة أو إعارات بنية البيع، لو تعاقدت مع 10 لاعبين نجح منهم 4 أو 5 لاعبين هذا أمر جيد، أفضل من التعاقد مع إثنين لاعبين ولا ينجح منهم أحد".



وأردف: "نرفض المزايدات على نادي الزمالك، ومن سيقوم بذلك سنوجه الشكر له ونتمنى له التوفيق فيما هو قادم"