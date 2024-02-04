وزير الرياضة: نحرص على تنفيذ طلبات النواب بشأن مراكز الشباب والملاعب

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على أن هناك أولوية في الوزارة لطلبات النواب التي تتعلق بمراكز الشباب وغيرها ويتم الاهتمام بإنجازها في ضوء الموازنة والإمكانيات المتاحة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، اليوم الأحد، لمناقشة دور إحدى الشركات للخدمات الرياضية والشبابية في صيانة وتطوير وتشغيل وإدارة المنشآت الرياضية والشبابية، في ضوء ما لاحظته اللجنة من توقف أعمال العديد من المنشآت الشبابية والرياضية بعدد من المحافظات التي قامت اللجنة بزيارتها ميدانيا، وكذلك شكاوى النواب من الأعمال الإنشائية والصيانة والإحلال والتجديد المنفذة من قبل شركة "المدن".

يأتي ذلك استكمالا لنظر طلب الإحاطة المقدم من النائب درويش مرعي، بشأن وجود شبهة فساد في استلام عدد من الملاعب التي تم تطويرها بقرى ومدينة قليوب بمحافظة القليوبية، وذلك بسبب تهالكها وسوء حالتها رغم استلامها منذ عدة أشهر فقط.

وقال الوزير ردا على ما يثار بشأن الشركة، إن "الشركة طريقة تفكير ولدت من رحم الوزارة، ندعم الفكرة وعمل استدامة واستمرارية لأدائها وجهودها، ساعدت في تسريع أعمال لو مش موجودة لم تكن كذلك، فيه مشكلة هنقاوم المشكلة، لما نشوف الخطأ نقول كلنا، وطبيعي وسط الجهود والنجاح يحصل مشكلة أو خطأ، والتدوير شيء طبيعي، في الجلسة الماضية عملنا تقييم لها، والتعديل والتطوير منطقي جدا، ومش شرط شركة المدن يقع عليها صيانة الملاعب".

وأشار إلى حرصه على تنفيذ طلبات النواب بشأن مراكز الشباب والملاعب حتى يكونوا على قدر ثقة أهالي دوائرهم، متابعا: "الأولوية للإحلال الكلي، أزود تسريع الكم للنواب وممكن تظهر مشاكل في النص نبحثها ونحلها، ونضع طلبات النواب في الأولويات".