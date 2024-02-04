رقم قياسي لعدد المغادرين لإسرائيل اليوم.. وشركة طيران مجرية توجه طعنة للاحتلال

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن اليوم كان أكثر الأيام ازدحاما في مطار بن جوريون، منذ 7 أكتوبر (طوفان الأقصى).

وذكرت القناة 12 العبرية، أن حوالي 30000 شخص غادروا مركز السفر الرئيسي في إسرائيل، اليوم، حيث يتم إعفاء المزيد من الأشخاص من الرسوم الاحتياطية.

وتستأنف المزيد من شركات الطيران، رحلاتها إلى البلاد، وتنخفض الأسعار.

وأعلنت شركة الطيران المجرية منخفضة التكلفة "ويز اير Wizzair"، عن قرار نهائي بإلغاء مئات الرحلات الجوية من إسرائيل إلى وجهات في أوروبا، بعد عودتها الجزئية إلى مطار بن جوريون الدولي، بحسب موقع "اي 24” الإسرائيلي.

وبحسب الإعلان، تم إلغاء الرحلات الجوية إلى الوجهات الشهيرة إيطاليا وبلغاريا واليونان وبولندا حتى إشعار آخر، بالإضافة إلى بعض الدول الأوروبية الأخرى.

وبالإضافة إلى عمليات الإلغاء، ستقلل "ويز اير" عدد الرحلات التي لا تزال قيد التشغيل.

وأجرت شركة الطيران بالفعل، تغييرات على نظام طلب التذاكر عبر الإنترنت، لكن عشرات الآلاف من الإسرائيليين الذين لديهم حجوزات، سيتلقون إشعارًا بالإلغاء خلال الأيام التالية.

وكانت الشركة المجربة قد أعلنت مؤخرًا عودتها إلى إسرائيل، بعد إلغاءات سابقة، قائلة: سيكون هناك استئناف للخدمات في أوائل شهر مارس، مع تقديم 6 وجهات على 3 رحلات أسبوعية.