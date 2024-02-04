البيت الأبيض: بايدن لا يسعى إلى "التورط في حرب"

صرّح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيفعل ما يراه مناسباً فيما يتعلق بضربات محتملة على إيران ردًا على استهداف جنود أمريكيين في قاعدة عسكرية في الأردن، لكن أمريكا لن تتورط في حرب.

وقال سوليفان خلال مقابلة عندما سئل عن الضربات على إيران: "الرئيس سيفعل ما يعتقد أنه الأفضل"، مشيرًا في الوقت نفسه، إلى أن الرئيس الأمريكي لا يسعى إلى "التورط في حرب".

وأكد سوليفان أن الهجمات الأمريكية لن تنتهي عند هذا الحد، بل تعتزم واشنطن تنفيذ ضربات انتقامية إضافية.

وتابع سوليفان لشبكة "سي إن إن": "نقيّم الأضرار القتالية الناجمة عن الضربات الأمريكية على أهداف في العراق وسوريا، ونعتقد أن الضربات كان لها تأثير جيد".

