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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مسئول سابق في الناتو: أمريكا لا تفكر في مهاجمة إيران داخليا

الناتو
الناتو

قال نيكولاس ويليامز، مسؤول سابق في الناتو، إن الولايات المتحدة الأمريكية لديها القدرة والالتزام للهجوم على أي ميليشيا مدعومة من إيران تهاجم جنودها، إلا أنها لا تريد فعل ذلك بأسلوب رادع.

وأضاف "ويليامز"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أن هذه الميليشيات إذا استمرت، فستهاجمها أمريكا بشكل حاسم جوا، ولكن ليس في إيران فهي حذرة للغاية في هذه النقطة، مؤكدا أن واشنطن لا تفكر في مهاجمة طهران داخليا.

بريطانيا وأستراليا

وأشار إلى أن بريطانيا وأستراليا دعمت أمريكا دبلوماسيا، وتركز هذه الدول على الحوثيين، وتحاول منع أي هجمات على السفن في البحر الأحمر، والأمر صعب للتفرقة بين هذه التشابكات، ولكن التركيز الأساسي للولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وبعض الدول الأخرى على الحوثيين الآن.

القاهرة الإخبارية المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الولايات المتحدة الامريكية بريطانيا وأستراليا مهاجمة إيران

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