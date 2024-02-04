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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة بنها: اعتماد برامج الكليات يساهم في عمل شراكات مع مؤسسات مختلفة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها على تقديم كافة أنواع الدعم الفني والمادي لكليات الجامعة للحصول على الاعتماد البرامجي من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

جاء ذلك خلال حضوره ورشة عمل عن معايير الاعتماد البرامجي إصدار يوليو 2022 ، بحضور الدكتور محمد غانم مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد ، ومديري وحدات ضمان الجودة ، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكليات.

وأضاف رئيس الجامعة أن ملف اعتماد البرامج بكليات الجامعة مهم فى تدويل الجامعة من أجل عمل شراكات مع مؤسسات وجامعات أخرى ، مشيرا إلى أنه يساهم فى تحسين سمعة الجامعة ، مؤكدا علي توافر سمات متميزة فى ملف برامج اعتماد الكليات وبرامجها بالجامعة.

من جانبه، قال الدكتور محمد غانم بأن الورشة تناولت مناقشة مؤشرات وممارسات المعايير الجديدة الخاصة بالاعتماد البرامجي والصادرة عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد والتى صدرت فى يوليو ٢٠٢٢ وتحتوي على ٧ معايير بدلا من ١١ معيار فى الإصدار القديم ٢٠٠٩، وذلك ضمن اهتمام الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بتحديث معايير الاعتماد لتواكب التغيرات العالمية وتركيز الاهتمام على الإجراءات والعمليات على أرض الواقع.

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