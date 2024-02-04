لميس جابر تهاجم التجار الجشعين: مبرطعين على حساب الناس

كشفت الكاتبة الدكتورة لميس جابر، أن السوشيال ميديا اختراع "مهبب" وما يحدث في مصر حاليا جشع تجار، والحكومة طلقت التجار على الخلق، ولو وقفت بينهم كل أمر يختلف في هذه الحياة.

وأضافت لميس جابر، خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”، “يعني إيه الفراخ زادت وبتزيد كل يوم مع أن الفراخ كما هي والعلف لم يتغير؟”.

وتابعت الكاتبة الدكتورة لميس جابر، “التجار مبرطعين على حساب الناس، متسائلة أين مباحث وشرطة التموين ولا هم ملهمش مزاج يشتغلوا؟!”.

وقالت الكاتبة الدكتورة لميس جابر: وصلنا لمرحلة أن ماهية الرجل في الشهر لا تكفى سوى وجبة غداء له وأسرته حتى دون عشاء، موضحة أن ما يحدث حاليا عبث.

وأضافت أن مصر بها خير كثير وأيام الاحتلال الروماني قبل ألفي عام كانت أم الدنيا تطعم روما وتزودها بالقمح، قائلة: لو تم غلق محلين فقط كل تاجر هيلم تعابينه، موضحة أن الدولار حاليا وصل 70 جنيها في السوق السوداء والتجار يبيعون السلع على أساس سعر الدولار في السوق الموازية.

