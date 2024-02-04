عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد مصر والأردن.. وزير خارجية فرنسا يزور إسرائيل والضفة الغربية غدا

وزير الخارجية الفرنسية
وزير الخارجية الفرنسية

أعلنت السفارة الفرنسية في القدس، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني، سيزور إسرائيل والضفة الغربية غدا.

ومن المقرر أن يجتمع سيجورني، مع رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي، ووزير الخارجية إسرائيل كاتس، وزعيم المعارضة يائير لابيد.

ويزور وزير الخارجية الفرنسي، مصر والأردن ولبنان، في جولة تستغرق 4 أيام.

وفي وقت سابق من اليوم، أعرب وزير الخارجية الفرنسي عن رفضه تعرض سكان قطاع غزة المحاصر لأي "تهجير قسري" إلى مصر، تحت ضغط الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال سيجورنيه خلال مؤتمر صحفي مشترك في القاهرة مخاطبا مع شكري "نتفهم قلقكم والمخاوف بشأن التهجير القسري لسكان (غزة) إلى أرضكم"، مشددا على أن "موقف فرنسا ثابت في هذا الصدد، إذ ندين ونرفض أي إجراءات تتخذ في هذا الاتجاه".

وأضاف أنه على وقع المحادثات عبر وسطاء قطريين ومصريين للتوصل إلى هدنة محتملة، فإن باريس تدعو إلى "وقف إطلاق النار، ولكن أيضا الاستعداد لعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة بنظام حكم جديد".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر أكثر من مرة، منذ اندلاع الحرب في غزة، من أي محاولة لتهجير سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة إلى مصر.

إسرائيل وحركة حماس إسرائيل كاتس التهجير القسري الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الحرب في غزة السفارة الفرنسية تهجير سكان قطاع غز بنيامين نتنياهو تهجير قسري رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سكان قطاع غزة ستيفان سيجورني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط مرتقب.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

قرارات عاجلة من اتحاد الكرة بشأن فيتوريا والمنتخب

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب.. ورقم صادم لعيار 21 الآن  

محمد صلاح مش موافق.. مفاجأة حول ترشيح حسام حسن لتدريب منتخب مصر

مفاجأة بسعر الذهب الآن في مصر.. شوف جرام 21 وصل لكام

البنوك ترفع الفائدة على الشهادات وحسابات التوفير اليوم

أسعار الذهب تواصل الانخفاض.. ورقم غير متوقع لعيار 21 الآن

إعلامي: جوزيه جوميز مدرب الزمالك الجديد ينفجر غضبا لهذا السبب

موضوعات متعلقة

الخشت لـ صدى البلد: «قصر عيني» جديد في 6 أكتوبر.. و"القاهرة" ضمن أفضل 50 جامعة عالمية

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي

تهديد السيادة المصرية| تفاصيل بيان رئيس الوزراء أمام "النواب": مصر ترفض تهجير الفلسطينيين.. ولن نتوانى عن مواجهته

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي

التعليم في أسبوع .. تخريج الدورة الأولى للمرشحين مديري مدارس

سياسيون وخبراء لـ "أ ش أ": اصطفاف وطني كبير لتأييد تحذير الرئيس السيسي من أن التهجير القسري للفلسطينيين خط أحمر

مدبولي: أنفقنا 283 مليار جنيه في مشروعات بشمال سيناء خلال 10 سنوات

مدبولي: إنفاق 283 مليار جنيه في مشروعات بشمال سيناء خلال 10 سنوات ماضية

ترشيحاتنا

قصر نابليون والحمام التركى مع المسجد العمرى.. صحيفة أمريكية توثيق جرائم إسرائيل بهدم كافة ملامح التاريخ داخل غزة وقصف المواقع الأثرية

تهديد بفيضانات عارمة وانهيارات.. كاليفورنيا تستعد لعاصفة قوية جديدة

بعد إقالة فيتوريا.. قرار عاجل من الجبلاية بشأن المدير الفني للاتحاد

قضى أكثر من 878 يوما خارج الأرض.. مفاجأة سارة لـ«رائد فضاء روسي»

مدرب مصري خلفا لـ فيتوريا .. من هو؟

لو بالمعاش.. كيفية الحصول على قرض بنك ناصر لشراء سيارة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل الجزء الثاني من ألبوم أصالة "لحقت نفسي"

فستان جريء .. ميريام فارس تثير الجدل بفيديو راقص |شاهد

مبلغ صادم.. سعر vest محمد حماقي في حفله الأخير

اليابان.. تلميذة تنهي حياة زميلتها بطريقة بشعة والسبب صادم

فيديو

أنا كنت جعانة حب.. البلوجر أحلام عادل تعلن ارتباطها بصديقها

بدأت بإعدام الكتاكيت.. أزمة الأعلاف تشعل أسعار الدواجن

زلزال قوي في أسعار الذهب.. وتراجع كبير لعيار 24

نجا من الموت بأعجوبة.. مقطع فيديو لـ"شاب محظوظ" قفز من الطابق الـ15

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ