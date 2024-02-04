كنوز مصرية.. وزارة الشباب تواصل تنفيذ فعالياتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب

واصلت وزارة الشباب والرياضة، تنفيذ العديد من الورش الفنية والندوات داخل جناح الوزارة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الـ55.

وشهد اليوم، تنفيذ الإدارة العامة للبرامج والأنشطة فعاليات برنامج كنوز مصرية فى مجال الموسيقى والكورال لمحافظة بورسعيد، كما تم تنفيذ العديد الورش الفنية للنشء مثل ( الموسيقي - فن المطويات - أشغال فنية - لف العالم - بورترية - الطايرات).

وجرى أيضا تنظم ندوة بالتعاون مع وزارة الأوقاف عن "السلام مع النفس والمجتمع" للشيخ محمد الدومي والشيخ أحمد سلامة عبدالرزاق وتفاعل رواد المعرض مع الندوة.

ونفذت الإدارة العامة للتنشئة المدرسية ندوة عن التغذية العلاجية أدارها كل من الدكتور بيتر صفوت والدكتورة مروة محمد استشاريي التغذية العلاجية بالمركز القومي للبحوث.

بينما نفذت الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين فعاليات قافلة "الشباب والمناخ" للتوعية بشئون البيئة والتغيرات المناخية، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وهيئة الأمم المتحدة، ومبادرة SRS.