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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفاة الرئيس الناميبي هيج جينجوب عن عمر ناهز 82 عاما

الرئيس الناميبي هيج
الرئيس الناميبي هيج جينجوب

توفي الرئيس الناميبي هيج جينجوب، عن عمر ناهز 82 عاما، في مستشفى بالعاصمة ويندهوك، حيث كان يتلقى العلاج، وفقًا لبيان صادر عن القائم بأعمال الرئيس نانجولو مبومبا.

وقال البيان، الذي نُشر على حساب الرئاسة على موقع X، إن جينجوب توفي بعد منتصف الليل بقليل، حوالي الساعة 12:04 صباحًا بالتوقيت الشرقي، اليوم الأحد، في مستشفى ليدي بوهامبا مع زوجته مونيكا جينجوس وأطفاله إلى جانبه. 

وكان جينجوب يتلقى العلاج في المستشفى بعد أن كشف في يناير الماضي عن تشخيص إصابته بالسرطان. 

وعاد جينجوب، الأربعاء الماضي، من رحلة إلى الولايات المتحدة، حيث كان يخضع لعلاج لمدة يومين في إطار تجربة طبية، بحسب مكتبه.

وقال مبومبا: “للأسف، على الرغم من الجهود الحماسية التي بذلها الفريق لإنقاذ حياته، للأسف، توفي الرئيس الناميبي جينجوب”.

وأضاف: “إن فريقه الطبي، كما أبلغت الأمة بالأمس فقط، يبذل قصارى جهده لضمان تعافي رئيسنا. 

وناشد مبومبا الأمة أن 'تبقى هادئة ومتماسكة' بينما تقوم الحكومة بالترتيبات والاستعدادات الحكومية، قائلاً إنه سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل في وقت لاحق.

وقال: إن مجلس الوزراء اجتمع “بأثر فوري من أجل اتخاذ الترتيبات الحكومية اللازمة في هذا الصدد”.

وشغل جينجوب منصب الرئيس منذ عام 2015 وهو حاليًا في فترة ولايته الثانية.

كما شغل منصب أول رئيس وزراء للبلاد، وهو المنصب الذي شغله في الفترة من 1990 إلى 2002 في عهد الرئيس السابق سام نجوما، بعد أن نالت ناميبيا استقلالها عن جنوب إفريقيا.

الرئيس الناميبي الولايات المتحدة هيج جينجوب ويندهوك

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