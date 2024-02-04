الشرطة السنغالية تقمع الاحتجاجات على تأجيل الانتخابات الرئاسية

قال مراسلو رويترز إن قوات الأمن السنغالية استخدمت الغاز المسيل للدموع واعتقلت شخصيات بارزة مع اندلاع احتجاجات في العاصمة دكار يوم الأحد ضد تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 25 فبراير.

وأعلن الرئيس ماكي سال يوم السبت أن التصويت سيؤجل إلى موعد غير محدد بسبب خلاف حول قائمة المرشحين، وهي خطوة نددت بها بعض جماعات المعارضة والمجتمع المدني ووصفتها بأنها 'انقلاب مؤسسي'.

وفي علامة مبكرة على التراجع عن التأجيل في الشوارع، أغلقت مجموعات من المتظاهرين حركة المرور في نقاط مختلفة على طول الطريق الرئيسي في داكار بحواجز مؤقتة من الإطارات المشتعلة.

وفي إحدى المناطق، تراجع نحو 200 شخص إلى الشوارع الجانبية بعد أن أطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع وبدأت في اعتقال المتظاهرين.

تم اجتياح ما لا يقل عن اثنين من مرشحي المعارضة للرئاسة في المشاجرة. وفي منشور على الإنترنت، قال المرشح داودا ندياي إن الشرطة هاجمته، وقال مدير حملة أنتا بابكر نجوم لرويترز إن قوات الأمن احتجزتها.

وقالت رئيسة الوزراء السابقة أميناتا توري أيضًا إنها اعتقلت واقتيدت إلى مركز للشرطة في دكار بمجرد خروجها من سيارتها.

وكتب توري يوم السبت ردا على التأجيل 'إن قسيمة خروج الرئيس ماكي تحمل الآن ختم هذا الانحدار الديمقراطي غير المسبوق'.

ولم ترد الشرطة على الفور على طلب للتعليق.

ومن المقرر تنظيم احتجاجات أخرى خارج البرلمان يوم الاثنين.

